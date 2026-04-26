Ep. 151 – Il genere nel mirino della politica italiana
La fatica di essere persone trans oggi in Italia. E il looksmaxxing
Giuseppe Valditara inveisce contro le sperimentazioni linguistiche, mentre nelle scuole italiane si denunciano pratiche di insofferenza nei confronti delle persone trans. E le cose sono collegate. Pioggia di neologismi in arrivo, mentre la parola della settimana è looksmaxxing.
– Estratti del discorso di Valditara
– Simone Alliva e Christian Raimo per Domani
– Un bel commento di Manuela Manera su Facebook
– Looksmaxxing su Vanity Fair e sul Post
Altri episodi
Ep. 150 – Ma come si pronuncia Magyar? E spigolature dalle mail di chi mi ascolta
La pronuncia di Magyar e le questioni sollevate da chi ascolta Amare Parole
Ep. 149 – Come si misura la maturità di un(a) diciottenne
Dall’occupazione del Tenca alla griglia di valutazione degli orali alla maturità 2026. E poi, la parola urbex
Ep. 148 – Analisi di un recente discorso del titolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito
Un discorso di Valditara a Tor Bella Monaca e due parole sulla pratica dello zoombombing
Ep. 147 – Due osservazioni sul referendum e un documentario da vedere
Il sì senza accento, la scomparsa delle liste per sesso anagrafico e il documentario sulla maschiosfera