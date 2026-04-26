Ep. 151 – Il genere nel mirino della politica italiana

Giuseppe Valditara inveisce contro le sperimentazioni linguistiche, mentre nelle scuole italiane si denunciano pratiche di insofferenza nei confronti delle persone trans. E le cose sono collegate. Pioggia di neologismi in arrivo, mentre la parola della settimana è looksmaxxing.

– Estratti del discorso di Valditara

– Simone Alliva e Christian Raimo per Domani

– Un bel commento di Manuela Manera su Facebook

– Looksmaxxing su Vanity Fair e sul Post