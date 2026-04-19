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Ep. 150 – Ma come si pronuncia Magyar? E spigolature dalle mail di chi mi ascolta

La pronuncia di Magyar e le questioni sollevate da chi ascolta Amare Parole

di Vera Gheno
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Traguardone della puntata numero 150; cambiamo registro attingendo a varie lettere arrivate all’indirizzo amareparole@ilpost.it. Questa settimana non una parola, ma tante possibili traduzioni – inviate da voi – di bare beating: complimenti per l’inventiva!

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