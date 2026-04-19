Ep. 150 – Ma come si pronuncia Magyar? E spigolature dalle mail di chi mi ascolta
La pronuncia di Magyar e le questioni sollevate da chi ascolta Amare Parole
Traguardone della puntata numero 150; cambiamo registro attingendo a varie lettere arrivate all’indirizzo amareparole@ilpost.it. Questa settimana non una parola, ma tante possibili traduzioni – inviate da voi – di bare beating: complimenti per l’inventiva!
– Il post del senatore Franco Zaffini
– Alessandra Minello, Non è un paese per madri
– Trump che scrive tutto maiuscolo
Altri episodi
Ep. 149 – Come si misura la maturità di un(a) diciottenne
Dall’occupazione del Tenca alla griglia di valutazione degli orali alla maturità 2026. E poi, la parola urbex
Ep. 148 – Analisi di un recente discorso del titolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito
Un discorso di Valditara a Tor Bella Monaca e due parole sulla pratica dello zoombombing
Ep. 147 – Due osservazioni sul referendum e un documentario da vedere
Il sì senza accento, la scomparsa delle liste per sesso anagrafico e il documentario sulla maschiosfera
Ep. 146 – Forme varie dell’incompetenza
Una lettera sgrammaticata e due deposizioni imbarazzanti, più la pinzillacchera