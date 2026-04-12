Ep. 149 – Come si misura la maturità di un(a) diciottenne
Dall’occupazione del Tenca alla griglia di valutazione degli orali alla maturità 2026. E poi, la parola urbex
Dalle conseguenze dell’occupazione del liceo Tenca di Milano alla pubblicazione delle griglie di valutazione del colloquio orale della maturità di quest’anno. La parola della settimana è urbex.
– Comunicato stampa della popolazione studentesca del Tenca
– Notizia dell’occupazione del Tenca
– Sei ragazzi sospesi
– La replica dei genitori
– Comunicato stampa del preside del Tenca
– Puntata Come si misura la maturità della NL di Lorenza Alessandri
– Trailer del film Il mare nascosto di Luca Calvetta
– Urbex nella sezione Parole Nuove dell’Accademia della Crusca
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