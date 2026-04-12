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Ep. 149 – Come si misura la maturità di un(a) diciottenne

Dall’occupazione del Tenca alla griglia di valutazione degli orali alla maturità 2026. E poi, la parola urbex

di Vera Gheno
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Dalle conseguenze dell’occupazione del liceo Tenca di Milano alla pubblicazione delle griglie di valutazione del colloquio orale della maturità di quest’anno. La parola della settimana è urbex.

Comunicato stampa della popolazione studentesca del Tenca
Notizia dell’occupazione del Tenca
Sei ragazzi sospesi
La replica dei genitori
Comunicato stampa del preside del Tenca
Puntata Come si misura la maturità della NL di Lorenza Alessandri
Trailer del film Il mare nascosto di Luca Calvetta
Urbex nella sezione Parole Nuove dell’Accademia della Crusca

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