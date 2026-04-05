Ep. 148 – Analisi di un recente discorso del titolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito
Un discorso di Valditara a Tor Bella Monaca e due parole sulla pratica dello zoombombing
Il ministro Valditara ha tenuto un discorso indubbiamente interessante da analizzare – che lui stesso ha caricato sul suo canale Youtube – all’interno di un’iniziativa svoltasi a Roma, a Tor Bella Monaca, il 24 marzo scorso. La parola della settimana è zoombombing.
– Registrazione dell’intervento di Valditara
– Faloppa, Disarmare il discorso
– Ardizzi, L’algoritmo bipede
– Indicazioni primo ciclo sul sito del MIM
– Commento di Barbara Poggio su Facebook
– Zoombombing su Treccani
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