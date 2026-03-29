Ep. 147 – Due osservazioni sul referendum e un documentario da vedere
Il sì senza accento, la scomparsa delle liste per sesso anagrafico e il documentario sulla maschiosfera
Il “Sì” scritto senza accento e il passaggio alle liste divise alfabeticamente a metà invece che per sesso anagrafico: due quisquilie sul referendum. E poi, qualche ragionamento su Inside the manosphere, un documentario che secondo me andrebbe visto e commentato, magari assieme alla prole. La parola della settimana è licet.
– Micol Maccario sulle liste non più per sesso anagrafico su Pagella Politica
– Louis Theroux, Inside the manosphere
– Treccani Vocabolario su licet
– Vocabolario del Fiorentino Contemporaneo su licet
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