NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 147 – Due osservazioni sul referendum e un documentario da vedere

Il sì senza accento, la scomparsa delle liste per sesso anagrafico e il documentario sulla maschiosfera

di Vera Gheno
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Il “Sì” scritto senza accento e il passaggio alle liste divise alfabeticamente a metà invece che per sesso anagrafico: due quisquilie sul referendum. E poi, qualche ragionamento su Inside the manosphere, un documentario che secondo me andrebbe visto e commentato, magari assieme alla prole. La parola della settimana è licet.

Micol Maccario sulle liste non più per sesso anagrafico su Pagella Politica
Louis Theroux, Inside the manosphere
Treccani Vocabolario su licet
Vocabolario del Fiorentino Contemporaneo su licet

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ep. 146 &#8211; Forme varie dell’incompetenza

Ep. 146 – Forme varie dell’incompetenza

Una lettera sgrammaticata e due deposizioni imbarazzanti, più la pinzillacchera

22 mar 2026 - 25 min
Ep. 145 &#8211; Postumi dell&#8217;8 marzo

Ep. 145 – Postumi dell’8 marzo

Postumi dell'8 marzo e una proposta per non perdersi in discussioni infruttuose

15 mar 2026 - 25 min
Ep. 144 &#8211; Sessismi quotidiani, tra Sanremo e Le Iene

Ep. 144 – Sessismi quotidiani, tra Sanremo e Le Iene

Sanremo, Le Iene e lo Zeitgeist, ossia lo spirito del tempo

8 mar 2026 - 30 min
Ep. 143 &#8211; Inaccessibilità delle paralimpiadi e un pizzico di sessismo a Sanremo

Ep. 143 – Inaccessibilità delle paralimpiadi e un pizzico di sessismo a Sanremo

Ironia della sorte, le paralimpiadi sono almeno in parte inaccessibili. E intanto a Sanremo prospera il sessismo

1 mar 2026 - 31 min
Ep. 142 – Zoe Trinchero, un no fatale e il nostro razzismo interiorizzato

Ep. 142 – Zoe Trinchero, un no fatale e il nostro razzismo interiorizzato

Un no che è costato la vita a Zoe Trinchero, e la facilità con cui crediamo all’esistenza dell’uomo nero

15 feb 2026 - 30 min