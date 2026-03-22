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Ep. 146 – Forme varie dell’incompetenza

Una lettera sgrammaticata e due deposizioni imbarazzanti, più la pinzillacchera

di Vera Gheno
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Una lettera sgrammaticata e due deposizioni imbarazzanti: ragioniamo su cosa ci indigna e cosa, forse, dovrebbe indignarci di più. La parola della settimana è pinzillacchera.

Lettera sgrammaticata
Le Dieci Tesi di De Mauro e GISCEL
Justin Fox
Nathan Cavanaugh
Pinzillacchera

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