Ep. 145 – Postumi dell’8 marzo
Postumi dell'8 marzo e una proposta per non perdersi in discussioni infruttuose
Rebecca Solnit, il suo nuovo libro, i commenti a una sua intervista uscita per La Stampa. Disagio maschile sui social, qualche considerazione su come comportarsi di fronte a uscite infelici e dieci proposte di letture per imparare come rispondere a determinate obiezioni. La parola della settimana è friendzonare.
– Intervista a Solnit
– Libro di Minello
– Libro di Solnit
– Newsletter di Pietro Izzo, Patrilineare
– Friendzonare sul sito della Crusca
Le dieci letture proposte:
1 – Edwige Pezzulli, Nastassja Cipriani, Oltre Marie. Prospettive di genere nella scienza
2 – Donata Columbro, Perché contare i femminicidi è un atto politico
3 – Lorenzo Gasparrini, Filosofia: maschile singolare. Un problema di genere in filosofia
4 – Emanuela Griglié, Guido Romeo, Per soli uomini. Il maschilismo dei dati, dalla ricerca scientifica al design
5 – Graziella Priulla, Parole tossiche. Cronache di ordinario sessismo
6 – Martina Ardizzi, L’algoritmo bipede
7 – Daniela Brogi, Lo spazio delle donne
8 – Vera Gheno, Femminili singolari. Il femminismo è nelle parole
9 – Victoire Tuaillon, Fuori le palle. Privilegi e trappole della mascolinità
10 – Chiara Saraceno, La famiglia naturale non esiste
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