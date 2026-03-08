Ep. 144 – Sessismi quotidiani, tra Sanremo e Le Iene
Sanremo, Le Iene e lo Zeitgeist, ossia lo spirito del tempo
La vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo e la scelta delle Iene di mandare in onda un monologo di Leonardo Caffo ci danno materiale per discutere ancora di sessismo. In più, un aggiornamento sulla vicenda dell’inaccessibilità delle paralimpiadi. La parola della settimana è momager.
– Il testo del brano di Sal Da Vinci
– Il monologo di Leonardo Caffo
– Il comunicato di Carola Provenzano che ho condiviso su Facebook
– Il comunicato di Carola Provenzano su Repubblica
– Momager
