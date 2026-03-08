NewsletterPodcast
Ep. 144 – Sessismi quotidiani, tra Sanremo e Le Iene

Sanremo, Le Iene e lo Zeitgeist, ossia lo spirito del tempo

di Vera Gheno
La vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo e la scelta delle Iene di mandare in onda un monologo di Leonardo Caffo ci danno materiale per discutere ancora di sessismo. In più, un aggiornamento sulla vicenda dell’inaccessibilità delle paralimpiadi. La parola della settimana è momager.

Il testo del brano di Sal Da Vinci
Il monologo di Leonardo Caffo
Il comunicato di Carola Provenzano che ho condiviso su Facebook
Il comunicato di Carola Provenzano su Repubblica
Momager

