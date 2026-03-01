NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 143 – Inaccessibilità delle paralimpiadi e un pizzico di sessismo a Sanremo

Ironia della sorte, le paralimpiadi sono almeno in parte inaccessibili. E intanto a Sanremo prospera il sessismo

di Vera Gheno
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Un’ascoltatrice ci segnala che, per una persona con disabilità, non esiste la possibilità di assistere alle gare delle paralimpiadi con tutta la famiglia; altre due ascoltatrici segnalano un momento di sessismo benevolo a Sanremo, protagonisti Carlo Conti e la campionessa olimpica Lollobrigida. Un interessante scambio tra le Bambole di Pezza e il giornalista Roberto Dall’Acqua in conferenza stampa, sempre a Sanremo, ci offre ghiotto materiale di riflessione. La parola della settimana è bare beating.

La registrazione dell’intervento di Roberto Dall’Acqua alla conferenza stampa delle Bambole di Pezza a Sanremo
La notizia riportata da Repubblica
– Silvia Semenzin, Internet non è un posto per femmine
– Donata Columbro, Dentro l’algoritmo
– Martina Ardizzi, L’algoritmo bipede
Bare beating

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ep. 142 – Zoe Trinchero, un no fatale e il nostro razzismo interiorizzato

Ep. 142 – Zoe Trinchero, un no fatale e il nostro razzismo interiorizzato

Un no che è costato la vita a Zoe Trinchero, e la facilità con cui crediamo all’esistenza dell’uomo nero

15 feb 2026 - 30 min
Ep. 141 &#8211; L&#8217;emozione di essere italiani?

Ep. 141 – L’emozione di essere italiani?

E voi, provate orgoglio per essere italiani? Considerazioni sulla campagna del Gruppo FS per le Olimpiadi

8 feb 2026 - 23 min
Ep. 140 &#8211; Affacciati alla finestra di Overton

Ep. 140 – Affacciati alla finestra di Overton

Tra Overton e rane bollite, considerazioni su cose inaccettabili alle quali ci stiamo abituando.

1 feb 2026 - 26 min
Ep. 139 &#8211; Ode alle parole nuove

Ep. 139 – Ode alle parole nuove

Choppelganger, neologismo della Gen Z, disvelato. E come funziona la creazione di parole

25 gen 2026 - 28 min
Ep. 138 &#8211; Due considerazioni sul mancinismo

Ep. 138 – Due considerazioni sul mancinismo

Il mancinismo non è certo un problema, ma la nostra lingua è piena di modi di dire che lo dipingono come tale (es. sinistro autostradale). La parola della settimana è tripofobia

18 gen 2026 - 28 min