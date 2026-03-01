Ep. 143 – Inaccessibilità delle paralimpiadi e un pizzico di sessismo a Sanremo
Ironia della sorte, le paralimpiadi sono almeno in parte inaccessibili. E intanto a Sanremo prospera il sessismo
Un’ascoltatrice ci segnala che, per una persona con disabilità, non esiste la possibilità di assistere alle gare delle paralimpiadi con tutta la famiglia; altre due ascoltatrici segnalano un momento di sessismo benevolo a Sanremo, protagonisti Carlo Conti e la campionessa olimpica Lollobrigida. Un interessante scambio tra le Bambole di Pezza e il giornalista Roberto Dall’Acqua in conferenza stampa, sempre a Sanremo, ci offre ghiotto materiale di riflessione. La parola della settimana è bare beating.
– La registrazione dell’intervento di Roberto Dall’Acqua alla conferenza stampa delle Bambole di Pezza a Sanremo
– La notizia riportata da Repubblica
– Silvia Semenzin, Internet non è un posto per femmine
– Donata Columbro, Dentro l’algoritmo
– Martina Ardizzi, L’algoritmo bipede
– Bare beating
