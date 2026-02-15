NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 142 – Zoe Trinchero, un no fatale e il nostro razzismo interiorizzato

Un no che è costato la vita a Zoe Trinchero, e la facilità con cui crediamo all’esistenza dell’uomo nero

di Vera Gheno
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Zoe Trinchero è stata uccisa per un no; il suo femminicida, Alex Manna, ha cercato di trovare il perfetto capro espiatorio, un trentenne nero della zona. Cosa ci dice tutto questo di noi e della nostra cultura. La parola della settimana è mancorrente.

Il femminicidio di Zoe Trinchero
– Lorenzo Gasparrini, NO
Dissenso e consenso: ciò che si nomina si vede meglio
Il post di Djarah Kan
L’editoriale di Djarah Kan
Marco Aime, Federico Faloppa, I morti degli altri

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ep. 141 &#8211; L&#8217;emozione di essere italiani?

Ep. 141 – L’emozione di essere italiani?

E voi, provate orgoglio per essere italiani? Considerazioni sulla campagna del Gruppo FS per le Olimpiadi

8 feb 2026 - 23 min
Ep. 140 &#8211; Affacciati alla finestra di Overton

Ep. 140 – Affacciati alla finestra di Overton

Tra Overton e rane bollite, considerazioni su cose inaccettabili alle quali ci stiamo abituando.

1 feb 2026 - 26 min
Ep. 139 &#8211; Ode alle parole nuove

Ep. 139 – Ode alle parole nuove

Choppelganger, neologismo della Gen Z, disvelato. E come funziona la creazione di parole

25 gen 2026 - 28 min
Ep. 138 &#8211; Due considerazioni sul mancinismo

Ep. 138 – Due considerazioni sul mancinismo

Il mancinismo non è certo un problema, ma la nostra lingua è piena di modi di dire che lo dipingono come tale (es. sinistro autostradale). La parola della settimana è tripofobia

18 gen 2026 - 28 min
Ep. 137 &#8211; Renee Nicole Good e Cloe Bianco

Ep. 137 – Renee Nicole Good e Cloe Bianco

11 gen 2026 - 26 min