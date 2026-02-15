Ep. 142 – Zoe Trinchero, un no fatale e il nostro razzismo interiorizzato
Un no che è costato la vita a Zoe Trinchero, e la facilità con cui crediamo all’esistenza dell’uomo nero
Zoe Trinchero è stata uccisa per un no; il suo femminicida, Alex Manna, ha cercato di trovare il perfetto capro espiatorio, un trentenne nero della zona. Cosa ci dice tutto questo di noi e della nostra cultura. La parola della settimana è mancorrente.
– Il femminicidio di Zoe Trinchero
– Lorenzo Gasparrini, NO
– Dissenso e consenso: ciò che si nomina si vede meglio
– Il post di Djarah Kan
– L’editoriale di Djarah Kan
– Marco Aime, Federico Faloppa, I morti degli altri
