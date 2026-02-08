NewsletterPodcast
Ep. 141 – L’emozione di essere italiani?

E voi, provate orgoglio per essere italiani? Considerazioni sulla campagna del Gruppo FS per le Olimpiadi

di Vera Gheno
Transitare da Milano Centrale implica incontrare le gigantografie della campagna di Ferrovie dello Stato per le Olimpiadi. Due parole sul presunto orgoglio di essere italiani, e riflessioni, grazie a Licia Corbolante, sulla scelta di chiamare Italia Team la squadra italiana. La parola della settimana è pre-loved.

Lo spot di Trenitalia
Fascisti su Marte
La pubblicità di Welcome to meraviglia
Le osservazioni di Licia Corbolante su Italia Team
Istat, ricerca sull’uso del dialetto, dell’italiano e delle altre lingue in Italia
Pre-loved

