Ep. 141 – L’emozione di essere italiani?
E voi, provate orgoglio per essere italiani? Considerazioni sulla campagna del Gruppo FS per le Olimpiadi
Transitare da Milano Centrale implica incontrare le gigantografie della campagna di Ferrovie dello Stato per le Olimpiadi. Due parole sul presunto orgoglio di essere italiani, e riflessioni, grazie a Licia Corbolante, sulla scelta di chiamare Italia Team la squadra italiana. La parola della settimana è pre-loved.
– Lo spot di Trenitalia
– Fascisti su Marte
– La pubblicità di Welcome to meraviglia
– Le osservazioni di Licia Corbolante su Italia Team
– Istat, ricerca sull’uso del dialetto, dell’italiano e delle altre lingue in Italia
– Pre-loved
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Ep. 140 – Affacciati alla finestra di Overton
Tra Overton e rane bollite, considerazioni su cose inaccettabili alle quali ci stiamo abituando.
Ep. 139 – Ode alle parole nuove
Choppelganger, neologismo della Gen Z, disvelato. E come funziona la creazione di parole
Ep. 138 – Due considerazioni sul mancinismo
Il mancinismo non è certo un problema, ma la nostra lingua è piena di modi di dire che lo dipingono come tale (es. sinistro autostradale). La parola della settimana è tripofobia