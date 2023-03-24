Ep. 138 – Due considerazioni sul mancinismo

L’email di una cara ascoltatrice mi porta a riflettere sul lessico del mancinismo e come questo sia usato. Si dice tiro mancino o “sinistro” per definire un incidente, eppure non è certo colpa della povera mano sinistra… Le persone mancine rappresentano il 10% della popolazione mondiale e non vivono in un mondo a loro misura. La parola della settimana è tripofobia.

