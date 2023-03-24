NewsletterPodcast
Ep. 138 – Due considerazioni sul mancinismo

Il mancinismo non è certo un problema, ma la nostra lingua è piena di modi di dire che lo dipingono come tale (es. sinistro autostradale). La parola della settimana è tripofobia

di Vera Gheno
L’email di una cara ascoltatrice mi porta a riflettere sul lessico del mancinismo e come questo sia usato. Si dice tiro mancino o “sinistro” per definire un incidente, eppure non è certo colpa della povera mano sinistra… Le persone mancine rappresentano il 10% della popolazione mondiale e non vivono in un mondo a loro misura. La parola della settimana è tripofobia.

Mancinismo su Wikipedia
– Agata Finocchiaro: Rieducati o ignorati, mancini ancora discriminati: “A scuola punita dalla maestra perché scrivevo con la sinistra”
Il blog Manciniribelli
La Crusca su “In bocca al lupo”
Tripofobia

