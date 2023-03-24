Ep. 137 – Renee Nicole Good e Cloe Bianco
il 7 gennaio 2026 l’ICE uccide a Minneapolis una donna bianca queer di 37 anni, cercando di farlo passare per autodifesa. Negli stessi giorni, in Italia, il Consiglio di Stato riconosce l’identità di donna transgender a Cloe Bianco, professoressa morta suicida tre anni fa, ma di fatto nega che causa del suo suicidio sia stata la transfobia e le discriminazioni di cui era stata vittima. Attenzione ai termini con i quali si parla di queste due tragedie. La parola della settimana è antifa.
P.S.: ho erroneamente chiamato Kristi Noem Kirsti, almeno due volte, e me ne sono accorta a puntata montata. Imputerò questo errore ai postumi dell’influenza.
– Uno dei video riguardanti l’uccisione di Renee Nicole Good e una testimonianza importante su CNN
– Il post di Trump su Truth, il “suo” social
– Jill Filipovic, The Regime’s Demand: Believe Them, Not Your Own Eyes
– Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso per discriminazione in merito al suicidio di Cloe Bianco
– Il post su Instagram di Roberta Parigiani
– La poesia per Cloe di Giovanna Cristina Vivinetto
– ANTIFA sull’Oxford English Dictionary
