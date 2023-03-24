NewsletterPodcast
Ep. 137 – Renee Nicole Good e Cloe Bianco

di Vera Gheno
il 7 gennaio 2026 l’ICE uccide a Minneapolis una donna bianca queer di 37 anni, cercando di farlo passare per autodifesa. Negli stessi giorni, in Italia, il Consiglio di Stato riconosce l’identità di donna transgender a Cloe Bianco, professoressa morta suicida tre anni fa, ma di fatto nega che causa del suo suicidio sia stata la transfobia e le discriminazioni di cui era stata vittima. Attenzione ai termini con i quali si parla di queste due tragedie. La parola della settimana è antifa.

P.S.: ho erroneamente chiamato Kristi Noem Kirsti, almeno due volte, e me ne sono accorta a puntata montata. Imputerò questo errore ai postumi dell’influenza.

Uno dei video riguardanti l’uccisione di Renee Nicole Good e una testimonianza importante su CNN
Il post di Trump su Truth, il “suo” social
– Jill Filipovic, The Regime’s Demand: Believe Them, Not Your Own Eyes
Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso per discriminazione in merito al suicidio di Cloe Bianco
Il post su Instagram di Roberta Parigiani
La poesia per Cloe di Giovanna Cristina Vivinetto
ANTIFA sull’Oxford English Dictionary

