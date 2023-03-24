Ep. 136 – Circolare, circolare!
Una persona che ascolta Amare Parole mi segnala una circolare del ministero dell’Istruzione e del Merito di novembre avente oggetto “Manifestazioni ed eventi pubblici all’interno delle istituzioni scolastiche” e le sue possibili ricadute sulla possibilità di organizzare vari tipi di attività a scuola. Cito un libro di Elio Germano e Chiara Lagani, La mia battaglia, che secondo me andrebbe letto con attenzione. La parola della settimana è carico mentale.
– Testo della circolare di novembre
– Reazioni su Orizzontescuola
– Elio Germano, Chiara Lagani, La mia battaglia
– Video di Irene Facheris sul Natale
Ci sono anche altri podcast del Post: la rassegna stampa Morning, le Altre Indagini di Stefano Nazzi, gli approfondimenti di Francesco Costa su Wilson, e molti altri che parlano di scienza, esteri, linguaggio. E poi c’è quello su Sanremo. Sono i podcast dedicati a chi ha un abbonamento al Post, che a Natale puoi regalare, o farti regalare.
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.