Ep. 136 – Circolare, circolare!

di Vera Gheno
Una persona che ascolta Amare Parole mi segnala una circolare del ministero dell’Istruzione e del Merito di novembre avente oggetto “Manifestazioni ed eventi pubblici all’interno delle istituzioni scolastiche” e le sue possibili ricadute sulla possibilità di organizzare vari tipi di attività a scuola. Cito un libro di Elio Germano e Chiara Lagani, La mia battaglia, che secondo me andrebbe letto con attenzione. La parola della settimana è carico mentale.

Testo della circolare di novembre
Reazioni su Orizzontescuola
– Elio Germano, Chiara Lagani, La mia battaglia
Video di Irene Facheris sul Natale

