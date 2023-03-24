Ep. 135 – Il discorso della regina
Si chiude Atreju; non manca la polemica degli eredi di Michael Ende per l’appropriazione da parte della destra giovanile del nome di uno dei protagonisti della Storia infinita. Procediamo con spigolature del discorso di chiusura del nostro «Presidente del Consiglio donna» (ipsa dixit). Stavolta non una “Parola della settimana”, ma una frase quantomai attuale di Hannah Arendt: «Il suddito ideale del regime totalitario non è il nazista convinto o il comunista convinto, ma l’individuo per il quale la distinzione fra realtà e finzione, fra vero e falso non esiste più».
– Il comunicato degli eredi di Michael Ende
– Il testo integrale del discorso di Meloni ad Atreju
– Il post di Silvio Montanaro rispetto alla campagna contro il libro Cos’è il sesso?
– Per acquistare il libro Che cos’è il sesso?
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.