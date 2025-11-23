NewsletterPodcast
Ep. 131 – Due incidenti e due narrazioni

di Vera Gheno
Due fatti di cronaca, ossia due terribili incidenti, uno a Milano e uno a Roma, che hanno portato alla morte di due giovani, e come sono stati descritti. Quanta consapevolezza c’è del potere delle narrazioni di orientare l’opinione pubblica? La parola della settimana è scandinavo.

L’incidente di viale Fulvio Testi
Il video dei soccorsi, che scagionerebbe il ventenne
L’incidente sulla Colombo a Roma
Il Dizionario di ortografia e pronunzia
Scandinàvo sul DOP

