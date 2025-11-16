NewsletterPodcast
Ep. 130 – Il dovere di essere belle

di Vera Gheno
Sono andata in visita alle Iene, per le quali ho tenuto un micromonologo di 90 secondi. Come al solito, la condivisione social di questo contenuto ha generato una ridda di commenti, molti dei quali sgradevoli, diversi rivolti al mio aspetto fisico o alla mia età. Ma perché non si può invecchiare – o essere brutte – in santa pace? La parola della settimana è scrotox.

Qui puoi iscriverti alle “Dieci lezioni di un certo genere”.

Il monologo alle Iene
L’intervista a Fabrizio Corona
– Due letture sui corpi femminili: Carolina Capria, Campo di battaglia, e Giulia Blasi, Brutta. Storia di un corpo come tanti
Lo scrotox

