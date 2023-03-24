NewsletterPodcast
Ep. 127 – Chi era Sofia Corradi e perché è importante ricordarcela

di Vera Gheno
Sofia Corradi è stata la pedagogista che ha concepito il programma Erasmus, grazie al quale 6 milioni di studenti hanno potuto studiare per un periodo all’estero. Al suo funerale non erano presenti rappresentanti del governo, quando si sarebbe meritata un saluto ben diverso. La parola della settimana è sciabordito.

Sofia Corradi su Wikipedia
La notizia della morte di Corradi
Emma Holten, Deficit

