Ep. 125 – Qualche considerazione sparsa sui Nobel, a partire dalla pronuncia di Nobel
Dal chimico che risulta irreperibile alla pronuncia di Krasznahorkai, per finire con un aspetto meno noto della vita di Marie Curie e del suo secondo Nobel (quello per la fisica). La parola della settimana è unapologetic.
– Sito dei premi Nobel
– Fred Ramsdell risulta irraggiungibile
– Il Nobel per la Fisica spiegato bene
– Il Nobel per la Letteratura a Krasznahorkai
– Dario Fo riceve il premio Nobel
– Questo è quanto
– Unapologetic negli Oxford Dictionaries
