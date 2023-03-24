NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 125 – Qualche considerazione sparsa sui Nobel, a partire dalla pronuncia di Nobel

di Vera Gheno
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Dal chimico che risulta irreperibile alla pronuncia di Krasznahorkai, per finire con un aspetto meno noto della vita di Marie Curie e del suo secondo Nobel (quello per la fisica). La parola della settimana è unapologetic.

Sito dei premi Nobel
Fred Ramsdell risulta irraggiungibile
Il Nobel per la Fisica spiegato bene
Il Nobel per la Letteratura a Krasznahorkai
Dario Fo riceve il premio Nobel
Questo è quanto
Unapologetic negli Oxford Dictionaries

Altri episodi

Ep. 124 &#8211; Stanchezza generalizzata e sessismo benevolo

Ep. 124 – Stanchezza generalizzata e sessismo benevolo

5 ott 2025 - 26 min
Ep. 123 &#8211; Perché secondo me Charlie Kirk non è un martire

Ep. 123 – Perché secondo me Charlie Kirk non è un martire

28 set 2025 - 22 min
Ep. 122 &#8211; Di IA e di enshittification

Ep. 122 – Di IA e di enshittification

21 set 2025 - 31 min
Ep. 121 &#8211; Furti d&#8217;identità

Ep. 121 – Furti d’identità

14 set 2025 - 28 min
Ep. 120 &#8211; Linguistica un po&#8217; ingenua

Ep. 120 – Linguistica un po’ ingenua

7 set 2025 - 36 min