Ep. 124 – Stanchezza generalizzata e sessismo benevolo
Troppe notizie – brutte – da commentare che provocano un senso di spossatezza e di impotenza. Condivido le parole di Carolina Capria, e nel mio piccolo mi concentro su una piccola cosa: un articolo sulle restauratrici dell’Opificio delle pietre dure di Firenze che contiene alcuni passaggi opinabili. La parola della settimana è maranza.
– Il post di Carolina Capria
– L’articolo su Venezi pubblicato sulla 27a Ora
– L’articolo sulle “signore del restauro” sul Corriere
– La scheda “maranza” sul sito della Crusca
– “Maranza” su Treccani neologismi
– “Maranza” su Wikipedia
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.