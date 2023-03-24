NewsletterPodcast
Ep. 124 – Stanchezza generalizzata e sessismo benevolo

di Vera Gheno
Troppe notizie – brutte – da commentare che provocano un senso di spossatezza e di impotenza. Condivido le parole di Carolina Capria, e nel mio piccolo mi concentro su una piccola cosa: un articolo sulle restauratrici dell’Opificio delle pietre dure di Firenze che contiene alcuni passaggi opinabili. La parola della settimana è maranza.

Il post di Carolina Capria
L’articolo su Venezi pubblicato sulla 27a Ora
L’articolo sulle “signore del restauro” sul Corriere
La scheda “maranza” sul sito della Crusca
“Maranza” su Treccani neologismi
“Maranza” su Wikipedia

