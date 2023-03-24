Ep. 117 – Benedetta complessità
Tre post di tre persone che stimo, che richiamano alla complessità di fronte alla tendenza alla semplificazione e alla polarizzazione che a mio avviso ci affligge. Un post che, invece, va nella direzione dell’ipersemplificazione, che forse dovremmo evitare il più possibile. La parola della settimana è vacansia.
– La polemica sul tweet di Monteleone
