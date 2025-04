La scoperta del fuoco

15 anni è un podcast che abbiamo fatto per il quindicesimo compleanno del Post, per condividere un po’ delle cose che abbiamo fatto e per rifletterci. In questa puntata partiamo da un naufragio per arrivare alla settimana di Sanremo, passando per l’importanzaa di essere trovati su Google.

Le cose che abbiamo fatto in questi 15 anni le abbiamo fatte insieme: noi, le persone che il Post lo leggono, lo ascoltano e lo condividono.

Se questo episodio ti è piaciuto puoi mandarlo a una persona che vuoi tu.

E grazie.