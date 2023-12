Ciao di nuovo,



alla fine di novembre il comune aveva assegnato all’associazione non profit Mutuo Soccorso Milano – che dalla pandemia si occupa di consegnare pasti caldi ai senzatetto e di “spese sospese” per le persone in difficoltà economiche – uno stabile abbandonato in via Rizzoli, a Crescenzago, a nord est della città. La scelta è stata molto criticata da alcuni esponenti dei partiti di destra e centrodestra locali e regionali, ma anche da parlamentari, sia sui social che con una manifestazione organizzata la scorsa settimana. La ragione è che l’associazione Mutuo Soccorso Milano è nata nel 2020 all’interno del centro sociale Lambretta e le persone che ne fanno parte sono molte di quelle che lo frequentavano.



Il centro sociale esiste dal 2012 e per undici anni aveva occupato abusivamente le sedi in cui si era stabilito: prima due villette vicine a piazzale Susa e poi un palazzo in via Edolo, in zona stazione Centrale, da cui se n’è andato a novembre dopo la richiesta di sgombero dei proprietari. Rimasta senza una sede, l’associazione aveva fatto una petizione per chiedere al comune uno spazio per poter continuare le proprie attività, che richiedono principalmente una cucina dove preparare i pasti caldi per i senzatetto e un magazzino dove conservare legumi, pasta e riso da distribuire.

L'esterno dello stabile in via Rizzoli, a Crescenzago, nuova sede dell'associazione Mutuo Soccorso Milano (foto Mutuo Soccorso Milano) Per gli esponenti della destra, con l’assegnazione dello stabile a Crescenzago, il comune starebbe quindi legittimando un’associazione che ha sempre agito al di fuori della legge. I consiglieri di destra accusano inoltre l’amministrazione di aver assegnato l’edificio all’associazione in modo diretto, senza prima accertarsi che non ci fossero altre aziende o enti interessati. Secondo loro poi ci sarebbe il rischio che i frequentatori della sede possano occupare le case del quartiere gestite dal comune e rimaste sfitte. La richiesta è che al posto del Mutuo Soccorso Milano l’edificio di via Rizzoli venga assegnato a un supermercato o a negozi che possano servire il quartiere.



Qualche anno fa nello stabile c’era un supermercato, che però aveva chiuso. Nel 2021 il comune aveva pubblicato un bando per l’assegnazione dell’edificio, che oggi è in pessime condizioni: è un parallelepipedo di lamiera di 380 metri quadrati su un piano con poche finestre e prima di essere usato dovrà essere ristrutturato. Al bando si era presentata solo un’azienda, la Kociss, che fa ghiaccioli, ma si era ritirata poco dopo. Il comune aveva scelto quindi di assegnare lo stabile all’associazione – con cui aveva collaborato durante la pandemia – che l’avrebbe presa alle stesse condizioni previste dal bando, pagando un totale di 275 mila euro, per 18 anni di concessione, circa 1.300 euro al mese, con l’impegno di ristrutturarlo. I fondi per pagare le rate per l’edificio arrivano dai finanziamenti ottenuti in quanto associazione per la promozione sociale, mentre tutto il resto verrà pagato attraverso una raccolta fondi e con il 5 per mille.



«Era difficile trovare qualcuno che si sobbarcasse i costi della ristrutturazione e c’era il rischio che lo stabile rimanesse abbandonato per altri anni», spiega Filippo Rossi, assessore del municipio 3. L'interno dell'edificio, ancora vuoto. L'associazione Mutuo Soccorso Milano dovrà fare dei lavori di ristrutturazione, a partire da pavimenti e finestre (foto Mutuo Soccorso Milano) Le persone che fanno parte del Mutuo Soccorso Milano sono di fatto le stesse del centro sociale Lambretta, più altri volontari che si sono aggiunti nel tempo. Oggi i membri sono un centinaio e la loro ambizione è che l’associazione diventi «un punto di riferimento per il quartiere, dove non ci sono molti spazi dove incontrarsi e fare qualcosa», ha detto la presidente Marika Fiore. Nel quartiere infatti vivono molti anziani e persone in difficoltà economica . Si parla anche di creare una palestra popolare (autogestita, gratuita e aperta a tutti), uno sportello legale, un ambulatorio e un doposcuola per i bambini. I tempi comunque saranno lunghi: mancano ancora l’elettricità, la cucina, i pavimenti e le finestre. L’associazione conta di entrare nello stabile a gennaio o febbraio. Riguardo alla paura che il centro possa diventare una sede di feste con la musica alta fino a notte inoltrata, Amelia Imparato, volontaria al Mutuo Soccorso Milano che si occupa della comunicazione, ha detto: «non vogliamo creare occasioni di disturbo, per noi sarebbe controproducente». Non c'è più la nebbia di una volta La nebbia di giovedì mattina sulla stazione di Porta Genova (foto IlPost)



La nebbia si forma quando l’aria calda entra in contatto con il suolo freddo causando la condensazione del vapore acqueo. Le goccioline di vapore per condensarsi hanno però bisogno di appoggiarsi a dei “nuclei di condensazione”, ovvero delle particelle che possono essere pollini o polveri inquinanti. Rispetto agli anni Settanta e Ottanta, però, con la chiusura delle grandi fabbriche a Milano e nelle zone limitrofe, la percentuale di particelle inquinanti è diminuita. La questione del cemento invece riguarda il fatto che cattura e trattiene più calore rispetto alla terra e che non permette il raggiungimento delle temperature basse necessarie per la formazione della nebbia.

Giovedì mattina chi vive a Milano Sud, o chi ci è arrivato al mattino presto, si è trovato immerso nella nebbia. Probabilmente si sarà anche stupito, dal momento che la nebbia in città è diventata più rara rispetto a qualche tempo fa. È però difficile quantificare il fenomeno: come spiega l’Osservatorio meteorologico di Milano non c’è un conteggio preciso sulle giornate di nebbia e foschia perché è un fenomeno che, a differenza della pioggia per esempio, è molto localizzato e si verifica soprattutto in periferia, verso la campagna (e in tutta la pianura Padana, come abbiamo raccontato l’anno scorso sul Post ). I motivi per cui c'è meno nebbia a Milano sono principalmente due: c’è meno inquinamento rispetto a cinquant’anni fa e invece c'è più cemento.La nebbia si forma quando l’aria calda entra in contatto con il suolo freddo causando la condensazione del vapore acqueo. Le goccioline di vapore per condensarsi hanno però bisogno di appoggiarsi a dei “nuclei di condensazione”, ovvero delle particelle che possono essere pollini o polveri inquinanti. Rispetto agli anni Settanta e Ottanta, però, con la chiusura delle grandi fabbriche a Milano e nelle zone limitrofe, la percentuale di particelle inquinanti è diminuita. La questione del cemento invece riguarda il fatto che cattura e trattiene più calore rispetto alla terra e che non permette il raggiungimento delle temperature basse necessarie per la formazione della nebbia. A Milano c'è poco spazio per fare atletica



In una delle



Nell'ultimo anno erano emerse varie difficoltà nell’organizzazione dei corsi per una serie di limitazioni di orario imposte dalla Fidal – Federazione italiana di atletica leggera – in accordo con il comune. Difficoltà che verranno amplificate dall’arrivo dell’Inter femminile e dal ritorno dell’Alcione, squadra di calcio milanese che con il passaggio in serie C tornerà all’Arena Civica. A Milano c’è in generale poco spazio per allenarsi per chi pratica atletica leggera. Tra i centri più grandi, oltre all’Arena Civica ci sono i centri sportivi XXV aprile e Giuriati (che si trova dentro al campus del Politecnico). Altri invece sono o resteranno chiusi per un certo periodo, come il Carraro e il Saini. In una delle ultime newsletter e sul Post vi avevamo raccontato che l’Arena Civica di Milano, all’interno di Parco Sempione, è diventata il nuovo stadio dell’Inter femminile. La squadra gioca qui le partite di campionato “in casa”, ma si allena altrove. Il fatto che la squadra avesse scelto come stadio l’Arena Civica aveva avuto il duplice effetto di dare una sede storica all’Inter femminile e di richiamare più persone all’interno di uno degli impianti sportivi più antichi d’Italia. L’Arena però è anche la sede di alcune società di atletica, che organizzano corsi per bambini e ragazzi, e qui si allena circa una decina di atleti professionisti. Adesso una delle maggiori società si lamenta di fare fatica a trovare fasce orarie per allenamenti e gare.Nell'ultimo anno erano emerse varie difficoltà nell’organizzazione dei corsi per una serie di limitazioni di orario imposte dalla Fidal – Federazione italiana di atletica leggera – in accordo con il comune. Difficoltà che verranno amplificate dall’arrivo dell’Inter femminile e dal ritorno dell’Alcione, squadra di calcio milanese che con il passaggio in serie C tornerà all’Arena Civica. A Milano c’è in generale poco spazio per allenarsi per chi pratica atletica leggera. Tra i centri più grandi, oltre all’Arena Civica ci sono i centri sportivi XXV aprile e Giuriati (che si trova dentro al campus del Politecnico). Altri invece sono o resteranno chiusi per un certo periodo, come il Carraro e il Saini. L'arena Civica di Milano "Gianni Brera" (foto Ansa/Paolo Salmoirago) Nei giorni scorsi l’assessora allo Sport Martina Riva ha incontrato la Fidal per discutere la riorganizzazione del calendario dell’Arena per le gare del 2024. Quello che è emerso è che, se dovessero esserci sovrapposizioni tra gare di atletica e partite di calcio, l’atletica avrà la precedenza, ma il calendario ufficiale non è ancora disponibile. Il sabato è il giorno più critico perché è quello in cui si concentrano sia le gare che le partite. Negli altri giorni della settimana a creare problemi sono invece le fasce orarie introdotte quest’anno, che limitano la possibilità di allenarsi a determinati gruppi in base all’età.



Queste fasce, ha spiegato la Fidal, erano state pensate principalmente per permettere ai professionisti di allenarsi senza mettere a rischio i più piccoli. Date le proteste degli atleti e delle famiglie a cui è stato limitato l’accesso, dall’anno prossimo dovrebbero essere proposte nuove regole basate non sull’orario, ma sulle aree dell’Arena occupate da ciascun gruppo. Nuove biblioteche



A Milano uno dei progetti che si è aggiudicato più fondi con il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, è una biblioteca che verrà costruita a poche centinaia di metri dalla stazione di Porta Vittoria, dove c’è la fermata del passante, tra viale Molise, via Monte Ortigara e via Cervignano. Si chiamerà Beic, Biblioteca europea di informazione e cultura, e il costo previsto è di 130 milioni di euro, di cui 101 milioni di fondi europei e il resto diviso tra stato e comune. Anche se il progetto è al centro di un’inchiesta per turbativa d’asta , i lavori sono cominciati. L’edificio, che dovrà essere completato entro il 2026, sarà una specie di grossa serra in acciaio e vetro da circa 30 mila metri quadrati e con molti spazi verdi dentro e fuori. Dovrà ospitare 2,5 milioni di libri, oltre a testi, riviste e quotidiani in formato digitale, e ci saranno aree di consultazione, una caffetteria e spazi espositivi. Un rendering di come sarà l'interno della Beic (foto comune di Milano) Il progetto non è nuovo, se ne parla da quasi trent'anni. L’idea della Beic è dell’ex ministro dell’Economia Tommaso Padoa Schioppa, che nel 1996 costituì l’associazione “Biblioteca del 2000” per la costruzione di una biblioteca “di nuova concezione, fisica e digitale”, che includesse una raccolta dei classici della cultura umanistica e scientifica europea. Nonostante lo stato avesse stanziato diversi milioni di euro per finanziarlo, il progetto non andò in porto, tra le altre cose per i costi altissimi di manutenzione.



A proposito di biblioteche, pochi giorni fa è stata inaugurata quella comunale di Calvairate, nella periferia a sud est della città. È stata costruita – con molti ritardi – al posto della vecchia biblioteca di quartiere aperta nel 1969 e poi chiusa e abbattuta. Il progetto attuale era stato presentato nel 2015 ed è costato tre milioni di euro. Oggi occupa uno spazio di 1.250 metri quadrati e prevede anche un’area studio e co-working. È aperta dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19, il sabato dalle 10 alle 18. Un punto su San Siro



Vi abbiamo parlato spesso della complicata questione intorno allo stadio San Siro: da alcuni anni le due squadre di calcio che ci giocano, Inter e Milan, chiedono di poterlo demolire e di costruire uno stadio nuovo che sia più moderno e profittevole, al passo con quelli di molte squadre europee di alto livello. Dopo aver incontrato molte difficoltà sull’abbattimento, ed escludendo una ristrutturazione dello stadio attuale perché poco conveniente, Milan e Inter hanno cominciato a valutare la possibilità di farsi ognuna un proprio stadio altrove: per il Milan si parla ormai da qualche mese della possibilità di fare uno stadio nuovo a San Donato, mentre la novità delle ultime settimane è che si è fatta più concreta l’intenzione dell’Inter di spostarsi a Rozzano, dove ha già prenotato un “diritto di esclusiva” su un terreno fino al 30 aprile 2024, per costruire un nuovo stadio. San Donato e Rozzano sono due comuni nell’hinterland milanese che trarrebbero molti benefici economici dall’ospitare due grandi squadre come Inter e Milan, ma per Milano sarebbe una grossa perdita, e infatti il sindaco Beppe Sala sta facendo di tutto per convincerle a restare.



Qualche giorno fa l’Inter ha mandato un questionario ai propri tifosi su un eventuale nuovo stadio a Rozzano, chiedendo soprattutto in che modo penserebbero di raggiungerlo. Lo stadio verrebbe costruito a 700 metri dalla fermata Assago Milanofiori Forum della M2. Dopo l’invio del questionario l’amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello, ha detto chiaramente che la società si sta «impegnando per proseguire il progetto di Rozzano», anche se «ci sono ancora molti aspetti che andranno verificati». Sempre in quell’occasione non aveva però escluso la possibilità di restare a San Siro, ancora in condivisione con il Milan.

Lo stadio "Giuseppe Meazza" a San Siro (foto Getty Images)



Il motivo principale per cui non si può demolire lo stadio San Siro è che la Soprintendenza, l’ente che si occupa di tutelare i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, ha già annunciato che dal 2025 imporrà sul secondo anello dello stadio il cosiddetto “vincolo”: una tutela storica che entra in vigore dopo 70 anni dalla costruzione di opere rilevanti e significative, che impedisce di abbatterle o di fare su di esse interventi invasivi. Il secondo anello di San Siro fu costruito nel 1955.



Chi non sembra essere disposto a rinunciare alla possibilità di ristrutturare San Siro è proprio Sala, che ha presentato ricorso al TAR, il Tribunale amministrativo regionale, chiedendo di sospendere il vincolo della soprintendenza sullo stadio. Nel frattempo ha continuato anche a chiedere alle squadre di ripensarci e restare a Milano. Il TAR ha respinto la richiesta del comune e ha fissato un’udienza il 29 gennaio del 2024. San Siro intanto è già stato impegnato anche per eventi importanti: nel 2026 dovrà ospitare l’inaugurazione delle olimpiadi invernali Milano-Cortina, mentre è Nel 2019, quando si cominciò a discutere seriamente della possibilità di abbattere e ricostruire lo stadio Meazza o di ristrutturarlo, Inter e Milan sembravano intenzionate a trovare una soluzione insieme, con un progetto comune. Ora invece entrambe stanno valutando altre opzioni. Il progetto del Milan a San Donato sembrerebbe essere quello più avviato, stando alle dichiarazioni degli ultimi mesi del sindaco Sala. Ma sono già sorti alcuni problemi, come quello della sicurezza: San Donato ha molti meno poliziotti di Milano e sarebbe difficile schierare quelli necessari nei giorni delle partite. In un’intervista di alcune settimane fa Sala aveva detto che non aveva intenzione di prestare agenti della polizia locale a San Donato.Il motivo principale per cui non si può demolire lo stadio San Siro è che la Soprintendenza, l’ente che si occupa di tutelare i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, ha già annunciato che dal 2025 imporrà sul secondo anello dello stadio il cosiddetto “vincolo”: una tutela storica che entra in vigore dopo 70 anni dalla costruzione di opere rilevanti e significative, che impedisce di abbatterle o di fare su di esse interventi invasivi. Il secondo anello di San Siro fu costruito nel 1955.Chi non sembra essere disposto a rinunciare alla possibilità di ristrutturare San Siro è proprio Sala, che ha presentato ricorso al TAR, il Tribunale amministrativo regionale, chiedendo di sospendere il vincolo della soprintendenza sullo stadio. Nel frattempo ha continuato anche a chiedere alle squadre di ripensarci e restare a Milano. Il TAR ha respinto la richiesta del comune e ha fissato un’udienza il 29 gennaio del 2024. San Siro intanto è già stato impegnato anche per eventi importanti: nel 2026 dovrà ospitare l’inaugurazione delle olimpiadi invernali Milano-Cortina, mentre è molto probabile che nel 2026 o nel 2027 ospiti la finale di Champions League, la massima competizione per squadre di calcio europee.

Le nuove regole per parcheggiare bici e monopattini in sharing



In questi giorni entreranno in servizio i mezzi delle società di sharing che saranno presenti a Milano per i prossimi tre anni, selezionate dal comune con un bando. Molte di queste aziende erano già presenti in città, ma sono tante anche quelle che hanno deciso di lasciare la città (come Cityscoot di cui vi abbiamo raccontato la settimana scorsa). Da metà dicembre sono cambiate anche le regole per i parcheggi di bici e monopattini: secondo il nuovo regolamento si potranno lasciare solo negli stalli delle biciclette, che sono 32mila in tutta la città, o in quelli misti per bici e moto, i monopattini potranno essere parcheggiati anche negli stalli per le sole moto.



Finora i parcheggi per questi tipi di mezzi erano consentiti “negli stalli di sosta dedicati, nelle aree destinate al parcheggio bici e moto, a lato strada e dove non sia espressamente vietato”, mentre non erano consentiti “sul marciapiede e in qualunque posizione che generi intralcio alla circolazione di pedoni e altri veicoli”. Il risultato di fatto era che i mezzi in sharing venivano lasciati un po’ ovunque. Le nuove regole prevedono comunque che le aziende presentino una proposta per la creazione di cento aree di parcheggio per bici e monopattini da costruire a loro spese e aperte a tutti.



Varieranno anche i numeri di bici e monopattini a disposizione: in strada ci saranno 6mila monopattini, in aumento rispetto ai 5.250 presenti finora, mentre le bici saranno 15.430, meno delle 17.930 a disposizione fino a oggi. Di queste, 5.430 sono le BikeMi del comune. A fornire i monopattini saranno Bolt Support Services IT, Voi Technology Italia e emTransit; mentre le bici saranno di Bolt Support Services IT, emTransit, Lime Technology, Ridemovi e Vento Mobility. Lasciano la città le società di sharing Helbiz, Tier, Dott e Bird (che ha da poco dichiarato fallimento) e Lime (solo per i monopattini). Per le festività dei prossimi giorni Colonne va in pausa per due venerdì e torna il 12 gennaio. Alla prossima! Se Colonne vi è piaciuta, inoltratela a qualcuno che frequenta Milano e a cui piacciono le cose fatte bene. Se volete scriverci o segnalarci qualcosa, potete rispondere a questa mail o scrivere a colonne@ilpost.it . Ricevi questa newsletter perché lo hai chiesto sul sito del Post o perché ti è stata inoltrata, se non vuoi più riceverla, puoi disiscriverti qui , se invece ti piace e vuoi riceverla ogni settimana puoi iscriverti qui . Copyright © 2023 Il Post, All rights reserved