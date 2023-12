-3 giorni a Natale

Oggi una redattrice che si occupa di questa newsletter è stata intervistata a Radio Svizzera Italiana sul tema dei regali di Natale e insieme a lei c'era un'altra ospite, la giornalista Romina Borla, a cui è stato chiesto di parlare di un regalo particolarmente originale che ha ricevuto e che le è piaciuto. Riportiamo qui la risposta, visto che si può comprare anche all'ultimo momento e potrebbe tornare utile anche a lettrici e lettori di questa newsletter .

È un buono per una giornata (o qualche ora) in compagnia di una personal shopper. Lei ha detto che è stato interessante perché ha passato del tempo a provare vestiti che di suo non avrebbe mai provato, con la consulenza di una persona che di moda ne sa più di lei. Online si trovano molte professioniste che fanno questo tipo di consulenze e che si possono contattare facilmente: il modo migliore per sceglierle (oltre a controllare la città in cui lavorano) è consultare i loro siti e i loro social e capire se hanno un gusto e un'esperienza che vi convince e che si addice alla persona a cui vorreste fare questo regalo. Bisogna fare un po' di ricerca ma, appunto, alcune persone potrebbero apprezzare e addirittura divertirsi molto.



Passando ai regali che abbiamo consigliato sul Post, ne abbiamo tre nuovi che siete in tempo per fare in qualsiasi momento. Il primo va bene per persone che abitano vicine a Brescia, Imperia, Milano, Padova e Roma. È un buono per farsi fotografare in uno studio da un professionista e ricevere il giorno stesso la fotografia stampata e incorniciata da appendere. Tutti i dettagli li abbiamo spiegati qui (e no, la foto qui sotto non è fatta da un fotografo di quelli di cui parliamo noi, ma il risultato non è lontano: potete vederne un po' qui ).