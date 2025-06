La legge della domanda e dell’offerta

Giornalista e direttore del Post. Ha scritto per Vanity Fair, Wired, La Gazzetta dello Sport, Internazionale. Ha condotto Otto e mezzo su La7 e Condor su Radio Due. Per Rizzoli ha pubblicato Playlist (2008), Un grande paese (2011) e Notizie che non lo erano (2016).

I due uomini più potenti del mondo si stanno prendendo a pesci in faccia, pubblicamente, da imbecilli quali sono: e se mi sta leggendo qualcuno di quelli che ritengono che il “successo” dell’uno o dell’altro contraddica la definizione di imbecille – lo so, ci sono -, beh, sto scrivendo proprio per dimostrare il contrario. Anche se basterebbe quello che è successo nelle ultime 24 ore: l’intelligenza è quella cosa che ti fa evitare figure da cretino in pubblico o ti fa evitare di fare cose che ti danneggeranno o ti fa evitare di fare cose che danneggeranno le persone che vuoi tutelare. Se quello che fai invece ottiene tutte e tre queste cose, la tua intelligenza è fortemente messa in dubbio, per usare un eufemismo. Hai voglia a inventare razzi missile. (segue)