Dieci appunti sul mercato dei libri

Da quando il Post esiste, e si è incuriosito un po’ a tutto e alla comprensione di tutto, abbiamo dedicato le nostre maggiori attenzioni sui libri “ai contenitori piuttosto che ai contenuti”, come dicemmo poi spesso. Un po’ perché non lo faceva quasi mai nessuno, fuori degli ambiti degli esperti e dei professionisti, e un po’ perché “i libri” – i contenuti – sono una materia così varia da rendere irragionevoli molte sintesi che li riguardano. Mentre i modi in cui i libri – i contenitori – vengono progettati, prodotti, promossi, distribuiti, venduti, hanno molto di comune che spesso spiega molto meglio come un libro diventi o no un successo, una notizia, un pezzo della conoscenza condivisa. (segue)