La stupidità del male

C’è un grande business, di soldi e di potere, intorno alle divisioni, alle partigianerie, e in ultima analisi alla stupidità. La nostra, di umani. Più siamo stupidi, ignoranti, più questo business prospera: ed è un business oculato e accorto, che ha capito che lo strumento maggiore per ottenere profitti e potere è quello di incentivare identitarismi settari e domanda di nemici e di affermazione di sé, a cui vendere un’offerta di propaganda e strumenti per sfogare questa domanda. (Segue)