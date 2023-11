Scusate una piccola cosa che suonerà in difesa di Zerocalcare – non voglio metterlo in imbarazzo, né intensificare le sue seccature – ma in realtà è in difesa di tutti noi dalla presuntuosa saccenza di alcuni dispensatori di patente di intellettuale. Che nei giorni passati e ancora oggi hanno criticato l’essere assurto appunto a intellettuale o dispensatore di saggezze e opinioni di un “fumettista”: e già sarebbe ridicolo l’uso minimizzante della categoria del fumettista. (Segue)