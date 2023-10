Un po’ di risposte

Nei giorni scorsi sui social network e nei commenti del Post alcune persone si sono dette meravigliate che il Post non associasse immediatamente l’aggettivo “terrorista” alle citazioni di Hamas e alle spiegazioni di cosa sia Hamas, ma che lo descrivesse dapprima come “gruppo radicale palestinese” e che solo alla nona riga dell’articolo dedicato aggiungesse che “la sua ala armata e in alcuni casi l’intero gruppo sono considerati organizzazioni terroristiche da molti paesi, compresi l’Unione Europea e gli Stati Uniti”, indicando poi che è un “movimento islamista e fondamentalista”. (segue)