Corsi, ricorsi e capelloni

Mi sono ricordato di una storia di cui avevo letto tempo fa, di quando nell’Italia del 1965 diventò piuttosto acuminata l’insofferenza nei confronti dei “capelloni”, con momenti di vera violenza: e il luogo di maggiore intolleranza fu piazza di Spagna a Roma, dove capelloni stranieri e italiani presero a sostare e ritrovarsi. Tra i maggiori predicatori di intolleranza – ma non il solo – ci fu il Corriere della Sera con gli articoli di diversi suoi giornalisti. Come questo, tra i molti, che traggo da un libro sui capelloni in Italia di Silvia Casilio. (Segue)