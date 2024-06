I ballottaggi delle elezioni amministrative, in diretta

Anche se sembra già passato molto tempo, le elezioni europee sono state solo due settimane fa. Fratelli d’Italia e il Partito Democratico sono i partiti andati meglio, la Lega e il Movimento 5 Stelle quelli che hanno ottenuto percentuali inferiori alle aspettative. Fra i partiti di opposizione è andato molto bene Alleanza Verdi e Sinistra, che ha superato abbondantemente la soglia di sbarramento del 4 per cento necessaria per eleggere i parlamentari europei, mentre le coalizioni dei partiti più liberali e di centro – Azione e la lista Stati Uniti d’Europa formata dall’alleanza tra Italia Viva di Matteo Renzi e +Europa di Emma Bonino – non sono riuscite a eleggere nessun parlamentare perché non hanno superato il 4 per cento.

Questa mappa mostra il partito più votato alle elezioni europee nei comuni italiani



Ora sono in corso i negoziati per definire gli assetti politici e istituzionali dell’Unione Europea dopo le elezioni, anche sulla base della formazione dei gruppi politici del Parlamento europeo. I gruppi politici sono federazioni che riuniscono partiti nazionali che la pensano in maniera simile. I negoziati servono ad assegnare gli incarichi di maggior rilievo: la presidenza della Commissione, del Consiglio e del Parlamento Europeo, e l’alto rappresentante per la Politica estera. Fra il 27 e il 28 giugno si terrà la riunione ufficiale del Consiglio Europeo, da cui potrebbe già emergere il nome di un candidato o candidata alla presidenza della Commissione. Nel 2019 il nome di Ursula von der Leyen, attuale presidente della Commissione, venne fuori proprio durante il primo Consiglio Europeo ufficiale.