Sono le ultime ore per votare ai referendum

Lunedì mattina il leader di Azione e senatore Carlo Calenda si è presentato al suo seggio per votare, ma non ha potuto farlo perché la sua scheda elettorale era piena. I problemi con le schede elettorali sono molto comuni tra gli elettori e le elettrici: visto che non si vota così di frequente capita a molti di perderla o di non ricordarsi di averla esaurita, come nel caso di Calenda. Per questo nella maggior parte dei casi i comuni prevedono delle procedure accelerate per rifarle in caso di emergenza, in modo che questo non sia un deterrente ad andare a votare.

Nel video, ripreso da alanews, si vede la scrutinatrice mostrargli che non c’è più spazio per aggiungere un nuovo timbro e Calenda reagire in modo sorpreso. Gli scrutinatori poi gli indicano il luogo dove può andare a rifarla subito e Calenda dice «ci vediamo dopo». Intorno all’ora di pranzo Calenda ha poi pubblicato una foto in cui mostra di essere tornato al seggio con una tessera nuova e di aver votato.