Condizioni generali – Fino al 06/05/2026

Condizioni e termini generali di registrazione al Sito e acquisto abbonamenti Il Post – valide fino al 06/05/2026.

Premesse

Le seguenti condizioni generali di contratto e termini d’uso (“Condizioni Generali” o “Contratto”) si applicano a tutti i servizi che prevedano la registrazione dell’utente, come ad esempio gli abbonamenti (“Servizi/Servizio”) forniti da Il Post, con sede legale in Via Olivetani 10/12, Milano, tramite il sito raggiungibile all’indirizzo www.ilpost.it (“Il Post” o il “Sito”), per i quali non siano previste diverse ed espresse condizioni di contratto all’atto della registrazione dell’utente (“Utente/Utenti”) o della prima fornitura dei Servizi.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 12 del Dlgs. n. 70 del 9 aprile 2003 (“Decreto E-commerce”), si comunicano agli Utenti le seguenti informazioni: il prestatore dei Servizi regolati dalle Condizioni Generali è Il Post con sede legale in via Olivetani 10/12, Milano, email: mail@ilpost.it.

Per l’erogazione tecnica dei Servizi, Il Post si avvale dell’opera di Amazon Web Services e di Zero12, nominati Responsabili esterni del trattamento dei dati personali.

Limitatamente al servizio di newsletter e all’invio di comunicazioni via email il prestatore dei Servizi regolati dalle Condizioni Generali è la società Mapp Digital Italy Srl, con sede in Via Pietro Orseolo, 12 20144 Milano, che è anche stata a tale fine nominata da Il Post Srl come Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Ove l’Utente sia una persona fisica, che richieda la prestazione del Servizio per fini estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale e sia un “Consumatore” agli effetti del Dlgs. n. 206 del 6.9.2005 (“Codice del Consumo”), allo stesso saranno applicabili le disposizioni contenute nel Codice del Consumo, oltre a quelle in generale applicabili al tipo di prestazione fornita da Il Post in virtù del Decreto E-commerce sui servizi della società dell’informazione e il commercio elettronico.

Le Condizioni Generali saranno applicabili anche ai Servizi, che verranno forniti in futuro agli Utenti, salvo che venga altrimenti previsto all’atto della registrazione o della prima fornitura del nuovo Servizio. Alcuni Servizi, comunque regolati dalle Condizioni Generali, potrebbero essere soggetti anche a condizioni e termini particolari, in considerazione della loro natura e /o delle loro caratteristiche, che saranno comunicate agli Utenti con le modalità previste dalle Condizioni Generali. Le premesse formano parte integrante delle Condizioni Generali.

1. Termini e condizioni per l’utilizzo dei Servizi

1.1 Per utilizzare i Servizi è necessario compilare il modulo informativo sottoposto all’Utente al momento della registrazione ai Servizi o della loro utilizzazione e accettare integralmente le presenti Condizioni Generali: i dati forniti dall’Utente con la compilazione del modulo saranno trattati nel rispetto e secondo le modalità stabilite dal D. LGS. 196/2003 (“Codice Privacy”) e GDPR sulla tutela della privacy, di cui viene fornita informativa prima della registrazione.

1.2 Con l’accettazione delle Condizioni Generali, l’Utente dichiara che i propri dati sono aggiornati, corretti e veritieri, e si impegna a modificarli tempestivamente affinché siano costantemente aggiornati, corretti e veritieri. Ove consentito dal Sito o dal Servizio, l’Utente potrà utilizzare uno pseudonimo o un nickname a cui sia associata la sua vera identità, che dovrà essere fornita a Il Post per essere eventualmente comunicata all’Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

1.3 Il diritto dell’Utente di usare i Servizi è personale e non cedibile: l’Utente si impegna a non rivendere, cedere o fare altro uso dei Servizi forniti da Il Post.

1.4 L’Utente è responsabile della conservazione della segretezza della password scelta in fase di registrazione, unitamente ad un identificativo di utenza, per l’utilizzo di determinati Servizi, e si impegna a manlevare e tenere indenne Il Post da qualsiasi rivendicazione o pretesa da qualsiasi parte proveniente derivante dall’uso o abuso dei Servizi effettuato da terzi mediante l’utilizzo della password assegnata all’Utente.

1.5 L’Utente si impegna a utilizzare i Servizi esclusivamente per scopi leciti e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali e della proprietà intellettuale, ed a manlevare e tenere indenne Il Post da qualsiasi rivendicazione o pretesa derivante dall’uso o abuso dei Servizi.

1.6 Il Post si riserva il diritto di verificare, in ogni momento e senza preavviso, a sua discrezione, il rispetto delle Condizioni Generali nell’utilizzo dei Servizi da parte dell’Utente, riservandosi il diritto di interrompere in via definitiva e senza preavviso l’erogazione dei Servizi al singolo Utente nel caso in cui questi:

(a) non abbia fornito dati personali aggiornati, veritieri e corretti;

(b) utilizzi o abbia utilizzato i Servizi per fini o con modalità illegali o che comunque siano ritenuti da Il Post incompatibili con la natura dei Servizi forniti (quali, a mero titolo esemplificativo, trasmissione e/o scambio di virus; invio o divulgazione di pubblicità personale; mail a catena o per schemi piramidali; pratiche di spamming o junk mailing; trasmissione e/o scambio e/o divulgazione di materiale illecito o comunque di contenuto razzista, calunnioso o diffamatorio, minaccioso, volgare, osceno);

(c) violi o abbia violato le Condizioni Generali o i termini e le condizioni particolari applicabili ad un Servizio.

2. Contributi degli Utenti

2.1 L’Utente riconosce di essere l’autore ed il solo responsabile di ogni e qualsiasi informazione, messaggio, testo, software, dato, suono, musica, fotografia, grafica, video e altro materiale (“Contributo/Contributi”) dallo stesso trasmesso, divulgato, scambiato o reso disponibile in qualunque forma. E si impegna a manlevare e tenere indenne Il Post da qualsiasi rivendicazione e/o pretesa di terzi derivante dai propri Contributi.

2.2 Eventuale materiale protetto da copyright di terzi può essere utilizzato solo qualora l’Utente abbia acquisito dal titolare del diritto d’autore i connessi diritti di utilizzazione, quindi solo con il permesso scritto del titolare del diritto e con l’obbligo di citare la fonte e l’esistenza del permesso. Il materiale fotografico, audio o video di terzi o riproducente il ritratto di terzi può essere utilizzato solo qualora l’Utente abbia acquisito il consenso dell’autore e del soggetto ritratto. In relazione alla disponibilità di tali diritti e consensi l’Utente si assume ogni responsabilità esonerando completamente Il Post da ogni responsabilità.

2.3 L’Utente si impegna a non divulgare contributi contenenti dati sensibili, nonché immettere ovvero pubblicare foto e/o immagini di minori, forme e/o contenuti a carattere pedo-pornografico, pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio, offensivo, contrario all’ordine pubblico o al buon costume, che promuovano o inducano ad attività illegali o che contengano virus o altri programmi danneggianti la funzionalità di sistemi informatici altrui.

2.4 Il Post dichiara di non svolgere in alcun caso un controllo preventivo sui Contributi degli Utenti, ad eccezione di dove eventualmente espressamente indicato, e non è tenuto ad effettuare alcuna attività di controllo sulla liceità, veridicità, fondatezza, accuratezza, non ingannevolezza, non offensività dei Contributi degli stessi. In ogni caso, Il Post si riserva di rifiutare e/o eliminare a sua discrezione Contributi che non ritenga idonei alla pubblicazione, trasmissione, divulgazione, scambio o messa a disposizione tramite i Servizi. Il Post declina ogni responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti all’Utente o a terzi dalla trasmissione, divulgazione, scambio o messa a disposizione di Contributi forniti dagli Utenti tramite il Servizio.

2.5 L’Utente che acceda ad un determinato Servizio, che contenga Contributi di altri Utenti, dichiara di essere consapevole della possibilità che questi, nei loro contenuti, risultino offensivi ovvero offendano la sensibilità di determinate persone, e in ogni caso riconosce che la responsabilità dei Contributi non può essere attribuita a Il Post ma ai rispettivi autori o contributori.

2.6 L’Utente conferisce a Il Post licenza non esclusiva, per tutto il mondo, gratuita e perpetua di pubblicare i Contributi sul Sito coerentemente con le finalità dei Servizi, compreso il diritto di concederli in sub-licenza e cederli a terzi, e il diritto di copiare, riprodurre, correggere, adattare, modificare, migliorare, tradurre, riformattare, creare lavori derivati, fabbricare, commercializzare, pubblicare, distribuire, vendere, concedere in licenza, trasferire, noleggiare, affittare, trasmettere, eseguire pubblicamente, comunicare al pubblico per via telematica, in qualsiasi modo ora conosciuto o in futuro scoperto, qualsiasi Contributo generato dall’Utente.

2.7 L’Utente rinuncia al diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva, per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione, anche in forma digitale, dei propri Contributi.

2.8 Il Post si riserva, a propria esclusiva discrezione, ogni diritto in merito alla rimozione dal Sito, in maniera temporanea o permanente, di qualsiasi Contributo.

2.9 L’Utente ha la facoltà di richiedere il download dei propri dati in qualsiasi momento.

3. Sospensione dei Servizi

3.1 Il Post si riserva il diritto di sospendere o interrompere, anche definitivamente, in ogni momento e senza preavviso, l’erogazione dei Servizi.

3.2 Il Post declina ogni responsabilità in relazione ai potenziali danni causati dall’interruzione dei Servizi, anche se derivanti da black-out o da guasti dei server di Il Post o di terze parti fornitrici di Il Post.

3.3 Il Post si riserva il diritto di interrompere i Servizi per necessità di manutenzione o aggiornamento dei sistemi informatici propri o di terze parti fornitrici, mantenendo informati gli Utenti attraverso comunicazioni via e-mail, notizie sul Sito, messaggi nei Servizi.

3.4 Il Post declina ogni responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti all’Utente per il mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche dell’Utente stesso o di terzi, di collegamenti telefonici e/o telematici non gestiti direttamente da Il Post o dai suoi fornitori.

4. Links

Il Sito può includere collegamenti ipertestuali ad altri siti web gestiti da terze parti, inclusi inserzioni pubblicitarie e altri fornitori di contenuti. Questi siti possono raccogliere i dati o richiedere informazioni personali da parte dell’Utente. Il Post non esercita né è tenuto ad esercitare alcuna forma di controllo su tali link e siti e declina pertanto ogni responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti in qualsiasi forma all’Utente dalla visione, dall’uso e/o dal funzionamento dei siti di terzi o servizi di terzi raggiunti tramite tali links.

5. Durata e recesso

5.1 I Servizi sono forniti a tempo indeterminato o secondo le modalità specificate nel caso degli abbonamenti, salvo il recesso a norma delle disposizioni seguenti.

5.2 L’Utente, anche non Consumatore, ha facoltà di recedere dal Contratto nei primi quattordici giorni dalla data di acquisto dell’abbonamento, a mezzo comunicazione da trasmettere via e-mail all’indirizzo abbonati@ilpost.it. Tale comunicazione dovrà riportare nome e cognome dell’abbonato, l’indirizzo e-mail collegato all’abbonamento, il numero di abbonamento da cui si recede. Ricevuta la comunicazione nei termini, il Post srl provvederà alla disabilitazione dell’abbonamento e alla restituzione dell’importo pagato che avverrà entro e non oltre quattordici giorni dal giorno in cui Il Post srl riceverà la comunicazione di recesso.

6. Modifiche delle Condizioni Generali

6.1 Il Post si riserva il diritto di modificare in ogni tempo le Condizioni Generali nonché i termini e le caratteristiche dei Servizi, tramite avvisi generali agli Utenti pubblicati sul Sito o a mezzo comunicazione e-mail all’Utente.

6.2 Ogni Utente è tenuto a verificare periodicamente queste condizioni per accertarsi di eventuali modifiche intervenute successivamente all’ultima consultazione del sito. In ogni caso l’utilizzo del sito e dei suoi servizi comporta l’accettazione dei cambiamenti nel frattempo intervenuti.

6.3 Gli Utenti si impegnano a stampare su carta o su un adeguato supporto duraturo e a conservare le Condizioni Generali e tutte le successive modifiche che venissero ad esse in seguito apportate.

7. Legge applicabile e foro competente

7.1 Le Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.

7.2 Per qualsiasi controversia inerente le presenti Condizioni Generali, nel caso in cui l’Utente sia un Consumatore, competente è il Foro della località indicata dall’Utente stesso al momento della registrazione (o successivamente modificata) come propria residenza o domicilio, se ubicata nel territorio dello Stato italiano.

8. APP (per pc, tablet, mobile-device) di Il Post

Il Post si riserva la facoltà di mettere a disposizione degli Utenti il Servizio APP, ossia la possibilità di scaricare il software dell’applicazione Il Post sui propri dispositivi. Il Servizio APP è soggetto alle Condizioni Generali.

9. Disposizioni specifiche applicabili ad alcuni Servizi

9.1 Il Post mette a disposizione degli Utenti i Servizi sotto meglio descritti, ai quali si applicano comunque le disposizioni previste dalle Condizioni Generali.

9.2 Gli Utenti di questi Servizi sono altresì tenuti al rispetto dei termini e condizioni specificatamente applicabili a tali Servizi e sotto riportati.

9.3 All’atto della registrazione o del primo utilizzo del Servizio, l’Utente dovrà approvare specificatamente i termini e le condizioni del singolo Servizio.

10. Regolamento applicabile ai Blog

10.1 Il Sito mette a disposizione degli Utenti, tramite invito, utilizzando i Servizi di Hosting di Amazon Web Services e di Zero12, un servizio che consente di aprire un proprio Blog. Per accedere e utilizzare tale Servizio di Blog l’Utente deve utilizzare i servizi di Amazon Web Services e di Zero12, di cui lo stesso, registrandosi, accetta e si impegna a rispettare i Termini e le Condizioni.

10.2 Al servizio di Blog si applicano, inoltre, le disposizioni previste dalle presenti Condizioni Generali de Il Post, con particolare riferimento al paragrafo 2 relativo ai Contributi pubblicati dagli Utenti.

Si ribadisce che sullo spazio concesso all’Utente che ha un proprio Blog, non viene svolto alcun controllo preventivo sui Contributi pubblicati.

10.3 L’Utente titolare del Blog mantiene tutti i diritti e le responsabilità sul suo Blog e sui contenuti in esso pubblicati (leggi disclaimer) essendo sin d’ora esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Il Post che, in questo caso, offre il solo servizio di hosting tramite la sua piattaforma gestita da Amazon Web Services e di Zero12.

11. Servizio abbonamenti e newsletter

11.1 Il servizio in abbonamento permette di acquistare o regalare un abbonamento ricorrente mensile o annuale, ai prezzi indicati nel sito di registrazione abbonati.ilpost.it. Il servizio consente inoltre di regalare un abbonamento mensile o annuale non ricorrente, ai prezzi indicati nel sito di registrazione abbonati.ilpost.it, mediante la creazione di un buono (‘Coupon’). Il Coupon ha una validità di novanta giorni dalla data di acquisto; trascorso tale periodo, il coupon, se non utilizzato, viene annullato e non è in alcun modo rimborsabile.

11.2 Per fruire dei servizi in abbonamento, è necessaria una registrazione tramite inserimento di nome, cognome e indirizzo email. La richiesta di fattura fiscale comporta l’aggiunta di ulteriori informazioni, necessarie per la compilazione del documento fiscale.

11.3 Il pagamento del servizio in abbonamento avviene contestualmente alla registrazione direttamente tramite PayPal ovvero mediante carta di credito ed è gestito da Axerve – Gruppo IVA Maurizio Sella S.a.a., società responsabile per la gestione e la conservazione delle informazioni del metodo di pagamento dell’Utente.

11.4 L’abbonamento a Il Post si aggiorna automaticamente su base mensile o annuale, a seconda della scelta dell’Utente al momento della registrazione, ad eccezione dell’abbonamento attivato tramite coupon, che non si aggiorna automaticamente.

11.5 Fuori dai casi previsti dall’art. 5 (Recesso), l’Utente titolare dell’abbonamento può procedere alla cancellazione dell’abbonamento in qualsiasi momento cliccando su ‘Annulla l’abbonamento’ dalla propria pagina abbonato. La cancellazione diventerà effettiva allo scadere dell’abbonamento in corso e già sottoscritto.

11.6 L’abbonamento dà accesso al servizio di newsletter, gestito da Mapp Digital Italy Srl e che permette di ricevere periodicamente, all’indirizzo email specificato dall’utente al momento della registrazione, messaggi contenenti news prodotte dal sito Il Post.

11.7 I messaggi sono spediti con tempistiche legate all’attività e alla linea editoriale.

11.8 L’Utente può gestire il flusso di e-mail da una propria pagina personale che sarà raggiungibile tramite un link presente in tutte le email inviate da Il Post. L’utente potrà in ogni momento, in modo automatico e senza costi, opporsi al trattamento dei dati e cancellarsi dal servizio sia da link apposito presente in tutte le e-mail inviate da Il Post che tramite la propria pagina personale, anche questa raggiungibile tramite il link presente in tutte le e-mail inviate da Il Post.

11.9 Informativa sulla privacy, titolare e responsabile del trattamento dei dati sono consultabili in questa pagina.