«Voglio essere processata. Ma non in Ungheria, dove sarebbe un processo politico, dove la sentenza è già scritta»
Ilaria Salis sulla richiesta del governo ungherese di revocare la sua immunità da parlamentare europea
Come fa a esistere il baseball per ciechi?
In trasferta a Sassari con i Thurpos, cioè gli “orbi”, di Cagliari per sapere come fa chi non vede a giocare a uno sport in cui bisogna colpire al volo una pallina con una mazza
di Gabriella Saba
Memorie di Bologna, amnesie su Tian’anmen
La memoria del 4 giugno 1989 si cancella anche a Hong Kong. Chi era a Pechino in quei giorni racconta a che cosa serve la democrazia
di Ilaria Maria Sala
Il mio oblio obbligato
La damnatio memoriae non riguarda solo gli ex dittatori, può anche essere attuata per cancellare chiunque dalla storia, compresa la sua
di Marco Cassini
Ricominciare la scuola, diversi
L’estate è un’era geologica in cui cresce la disuguaglianza. Gli studenti ritornano cambiati, alcuni hanno foto in barca a vela, altri solo nel bagno di casa
di Gemma Romano
Che forma ha il progresso alle isole Gili, Indonesia
Viaggio in un arcipelago invaso da orde di turisti a caccia di tartarughe giganti, funghetti magici e criptovalute tra i canti dei muezzin
di Valerio Valentini
Un baretto tutto per sé
Il rito di cercarsi un posto dove isolarsi a lavorare o pensare continua anche in vacanza, per sentirsi del posto, turisti, ma turisti habituée
di Eleonora Marangoni
Il Leoncavallo e compagnia bella
Breve storia in prima persona dei centri sociali italiani negli ultimi trent’anni, dopo lo sgombero anticipato di Milano e in attesa della manifestazione
di Bertram Niessen
Non volevo essere Britney Spears
Negli anni Novanta la musica pop disse alle ragazze che per essere libere bisognava essere sexy. Se una ragazzina decideva di tagliarsi i capelli da maschio era per rifiutare quel modello o per aderire a quello dominante maschile?
di Daria Catulini
I miei colloqui di lavoro con l’AI
Sempre più spesso si utilizzano chatbot o videointerviste senza intervistatore, ed è straniante da entrambi i lati
di Emanuele Nicolotti
Cosa vuol dire concretamente riconoscere la Palestina
È un gesto di grande importanza simbolica e politica, ma che nella pratica muove poco le cose e rischia di creare un'illusione
La Formula 1 non può fare i conti senza Max Verstappen
Il pilota della Red Bull si è riavvicinato al primo posto: è difficile che possa vincere il Mondiale, ma sarà un bel problema per i due che se lo contendono
Ciro Grillo e altri tre uomini sono stati condannati per violenza sessuale di gruppo
Tre a otto anni e uno a sei anni e sei mesi, in primo grado: i fatti contestati risalgono al 2019
Il calciatore francese Ousmane Dembélé ha vinto il Pallone d’oro maschile
E la centrocampista spagnola Aitana Bonmatí ha vinto quello femminile per la terza volta consecutiva
