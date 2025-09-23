NewsletterPodcast
Come sono andate le manifestazioni per la Palestina in Italia

Ha partecipato molta gente e quasi ovunque in modo pacifico, con alcuni episodi di violenza a Milano molto commentati

Platini, Messi, Bonmatí

Sono le uniche tre persone ad aver vinto tre Palloni d'oro di fila: dopo i due calciatori, ce l'ha appena fatta anche la calciatrice spagnola

Non era solo un caso, per l’atletica leggera italiana

I Mondiali appena conclusi hanno mostrato che, pur nella loro eccezionalità, gli ori alle Olimpiadi di Tokyo del 2021 furono solo l'inizio

Le foto delle molte manifestazioni per la Palestina in Italia

Si sono tenute in decine di città e hanno partecipato migliaia di persone

Le foto di oggi

Due persone sul lungomare di Victoria Harbour, prima che un tifone si avvicini (AP Photo/Chan Long Hei)

Weekly Beasts

Una scimmia ragno, un delfino rosa, un cerbiatto dalla coda nera e un orso malese con la lingua di fuori

Celebripost

Con Cillian Murphy, Ethan Hawke, Gigi Hadid e Naomi Campbell, tra le persone che valeva la pena fotografare questa settimana