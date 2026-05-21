Intanto
Podcast
L’odissea del comandante Carlos
Le mille vite di Vittorio Vidali, da Trieste a Cuba passando per l'Unione Sovietica
Virgolette
«Voglio che chiunque in Italia sappia che Trump, quando dice la sua sull’Europa, non parla in nome della maggioranza dei cittadini del nostro paese»
Bernie Sanders, senatore progressista statunitense
Storie/Idee
In Italia il cliente non ha sempre ragione
Sembra un luogo comune, ma possono esserci precise ragioni storiche ed economiche. Segnatevele, per la prossima volta che verrete trattati male
Chiedi chi erano le sorelle Boccalini
All'ultima giornata della Serie A femminile può succedere che una ragazza giochi senza conoscere una bella e triste storia di calcio, Resistenza e fascismo
Che ci faccio in un museo del sesso a Tokyo?
È quel che rimane di un fenomeno culturale che esplose a partire dagli anni Settanta grazie a un imprenditore che andò negli Usa e fu molto colpito dagli autogrill
Nati dallo stesso donatore
Un’unica lunga tavola per raccontare un incontro a Parigi. Quello con un ragazzo e una ragazza che secondo un test del Dna acquistato online sono tuoi fratelli
1 1 X X X X X X 2 1 1 1
Il 5 maggio 1946, ottant’anni fa, nasceva il Totocalcio. I ricordi di uno che per lavoro di domenica sera spulciava le schedine alla ricerca di un 13
La goduria di camminare in città
Aggirarsi a piedi nella città è l'unico modo rimasto per sentirsi soli e provare a essere felici
Ripensamenti di un expat
I primi anni erano segnati dall’adrenalina della scoperta. Poi si attraversa una soglia e la città straniera diventa una casa. Alla fine vedi la fragilità di questo equilibrio
Le stramaledette feste dei bambini
Esiste una stagione della vita che assomiglia alla morte: è quella in cui il genitore è costretto ogni santo weekend ad accompagnare i figli al compleanno dei figli di un altro
Quello che ho imparato perdendo a scacchi
Leggere come ragiona l’altro. Anticipare non la mossa, ma il pensiero dietro la mossa. Andare indietro fino al momento in cui le cose hanno cominciato ad andare male
PeanutsVedi tutte
21 maggio 2026 I Peanuts sono la striscia a fumetti più famosa del mondo, pubblicata quotidianamente tra il 1950 e il 2000.Vedi tutte le strisce
ALTRE STORIE
Gli Stati Uniti hanno ridotto i loro soldati in Europa al livello più basso dal 2021
Hanno tagliato una brigata da combattimento, e hanno fatto capire che intendono fare altre riduzioni
Verso città meno asfaltate
Di depavimentazione o "depaving" si parla da tempo in Italia e ora Genova ha introdotto per prima anche incentivi per i privati
Trump sta strangolando Cuba, con Carla Vitantonio
La crisi a Cuba sta peggiorando a causa del blocco del petrolio imposto dagli Stati Uniti. Ma cosa vuole Trump da Cuba?
L’Arsenal ha vinto la Premier League, alla fine
A oltre vent'anni dall'ultima volta, dopo tre secondi posti e dopo aver rischiato di non farcela anche quest'anno