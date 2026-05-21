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Trump sta usando il “modello Venezuela” anche contro Cuba

Lo mostra l'incriminazione dell'ex presidente cubano Raúl Castro, ma tra i due paesi ci sono grosse differenze

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Raúl Castro è stato incriminato negli Stati Uniti

Per l'abbattimento di due piccoli aerei nel 1996: il 94enne fratello di Fidel è ancora considerato un politico influente nel governo comunista di Cuba

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