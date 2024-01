Le

L'insediamento del sultano Ibrahim Iskandar come 17esimo re della Malesia. È un ruolo cerimoniale, ma che negli ultimi anni è diventato sempre più importante per la politica nazionale, a fronte di una forte instabilità interna che si è tradotta nell’elezione di quattro primi ministri in cinque anni. Iskandar è stato eletto dalla conferenza dei governanti, dai nove monarchi dello stato, secondo un peculiare sistema di votazioni con cui ogni cinque anni si sceglie un monarca che faccia da capo di stato federale, a rotazione (Mohd Rasfan/Pool Photo via AP)