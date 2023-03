C’è stato un attacco armato nel centro di Tel Aviv, in Israele: una persona è stata uccisa e ci sono almeno tre feriti

Giovedì sera un uomo palestinese armato ha sparato in una via trafficata del centro di Tel Aviv, in Israele, ferendo tre persone: poco dopo l’uomo è stato ucciso dall’esercito israeliano, che gli ha sparato. L’attacco è stato compiuto poche ore dopo l’uccisione di tre palestinesi durante un’operazione dell’esercito israeliano in Cisgiordania, nell’ambito delle tensioni tra le due parti, che nel corso dell’ultimo anno si sono nuovamente intensificate con numerosi attacchi terroristici, sparatorie e violente operazioni dell’esercito israeliano in Cisgiordania.

L’attacco è stato compiuto a Dizengoff Street, una strada piena di negozi e ristoranti, e in un momento in cui era piena di persone. Anche perché nel frattempo, in Israele, sono in corso ampie e partecipate proteste antigovernative. I servizi di soccorso israeliani hanno detto che uno dei tre feriti è in condizioni critiche.