C’è stato un grave naufragio di migranti al largo della Calabria

Poco prima delle 5 di domenica mattina un’imbarcazione su cui viaggiavano decine di migranti è naufragato in Calabria al largo di Steccato di Cutro, città della provincia di Crotone che si affaccia sul mar Jonio. Al momento sono stati trovati i cadaveri di 27 migranti, ma potrebbero essere molti di più. Dalle prime informazioni sembra che il barcone si sia spezzato in due a causa del mare molto agitato. Le ricerche di eventuali superstiti sono ancora in corso.

