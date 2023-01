Sono state arrestate 56 persone nell’ambito di una grossa operazione contro la ’ndrangheta in varie città italiane

Giovedì mattina 56 persone sono state arrestate in diverse città italiane nell’ambito di una grossa operazione contro la ’ndrangheta, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Ci sono stati arresti a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Palermo, Avellino, Benevento, Parma, Milano, Cuneo, L’Aquila, Spoleto e Civitavecchia. Francesco Messina, a capo della Direzione centrale anticrimine della polizia, ha detto che l’operazione ha consentito di «smantellare un’agguerrita consorteria mafiosa» riconducibile alle cosche della ’ndrangheta di Vibo Valentia. Tra gli arrestati c’è anche Francescantonio Stillitani, per due volte consigliere regionale in Calabria con l’UDC e assessore regionale al Lavoro e alle Politiche sociali dal 2010 al 2013, sempre in quota UDC.

