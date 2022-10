Il sindaco di New York ha dichiarato lo stato d’emergenza per via dei moltissimi migranti arrivati in città dopo essere stati mandati via dagli stati governati dai Repubblicani

Eric Adams, sindaco di New York dall’inizio dell’anno, ha dichiarato lo stato d’emergenza a causa dei moltissimi migranti arrivati in città negli ultimi mesi dopo essere stati mandati via da diversi stati governati dai Repubblicani. Da mesi i governatori Repubblicani di stati confinanti con il Messico, tra cui Texas e Arizona, mandano migliaia di migranti provenienti dal Centro e Sud America verso stati governati dai Democratici, con l’intento di polemizzare contro le politiche del governo sull’accoglienza dei migranti.

Adams, che è Democratico, ha spiegato che da aprile sono arrivati in città circa 17mila richiedenti asilo: molti di questi sono arrivati in autobus dal Texas dopo essere stati fatti salire a bordo senza che venisse detto loro dove venivano mandati. Adams ha spiegato che la città non ha abbastanza spazi per ospitare tutte le persone che arrivano e che lo stato d’emergenza permetterà di affrontare meglio la crisi umanitaria e costruire centri di soccorso e accoglienza.

– Leggi anche: I governatori Repubblicani che mandano i migranti negli stati Democratici