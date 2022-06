Cosa sappiamo di “Barbie”, il prossimo film di Greta Gerwig

Nell’ultima settimana sono circolate molto le foto del cast e degli sgargianti costumi del set di Barbie, il film ispirato all’immaginario della famosissima bambola di Mattel, scritto e diretto dalla regista Greta Gerwig. Una prima foto di Barbie, la protagonista interpretata da Margot Robbie, a bordo della sua auto d’epoca rosa era già stata diffusa da Warner Bros, la casa di produzione, ad aprile; a giugno Warner Bros ha pubblicato la foto della controparte maschile Ken, interpretata da Ryan Gosling, e oggi sono uscite diverse foto non ufficiali dei due insieme mentre, durante le riprese, pattinano in abiti fluo e coordinati. L’uscita del film è prevista negli Stati Uniti tra un anno, ma ci sono già molte aspettative dovute soprattutto alla scelta della regista.

È il primo film non d’animazione sul mondo di Barbie e il primo pensato per il cinema: la sceneggiatura è stata scritta dalla stessa Greta Gerwig e dal regista Noah Baumbach, noto soprattutto per il film del 2019 Marriage Story. I due, che sono una coppia anche nella vita, hanno già lavorato insieme in passato: prima di Barbie, avevano scritto insieme due sceneggiature molto apprezzate anche se poco conosciute rispetto ad altri loro film più famosi: Frances Ha e Mistress America, entrambe con Gerwig nel ruolo di protagonista. Negli ultimi anni Gerwig si è affermata come regista con i film Lady Bird e Piccole donne, entrambi candidati ad alcuni premi Oscar e molto apprezzati da pubblico e critica.

I film scritti o diretti da Gerwig e Baumbach sono spesso incentrati su personaggi femminili drammatici e poco canonici e per questo sono molto lontani dall’immaginario di Barbie. Nel 2020, intervistata dall’Hollywood reporter, Robbie aveva dichiarato: «qualsiasi cosa stiate pensando, ve ne daremo una completamente diversa».

Ancora oggi non si sa molto della trama del film. Alcuni giornali italiani hanno scritto che racconterà della cacciata di Barbie da Barbieland per la sua incapacità di rispettare gli standard di bellezza attesi; questa però è una delle sceneggiature che erano trapelate prima che il progetto venisse assegnato a Gerwig e Baumbach e non è detto che i due l’abbiano ripresa.

I giornali americani hanno scritto che probabilmente non ci saranno un’unica versione di Barbie e di Ken, che saranno invece interpretati da attrici e da attori diversi, non necessariamente bianchi e biondi come vorrebbe la tradizione. Il cast, in effetti, è molto numeroso e ci sono molti nomi famosi, tra cui America Ferrera (Ugly Betty), Will Ferrell (Zoolander), Michael Cera (Juno) e tre attori della serie tv Sex Education: Emma Mackey (che notoriamente assomiglia molto a Robbie), Ncuti Gatwa e Connor Swindells, rispettivamente Maeve, Eric e Adam. Del cast fa parte anche Emerald Fennel, attrice e regista britannica nota soprattutto per aver diretto il film del 2020 Una donna promettente, prodotto da LuckyChap Entertainment, la società di produzione cofondata da Margot Robbie e che produce Barbie insieme a Warner Bros e Mattel Films.

La multinazionale di giocattoli Mattel, che commercializza le bambole Barbie da più di sessant’anni fa, aveva avviato le trattative per fare un film a tema già nel 2009 e da allora il progetto è stato assegnato e tolto a diverse case di produzione, registi e sceneggiatori. Margot Robbie fu scelta come attrice protagonista nel 2019, ma prima di lei erano state proposte per la parte anche le attrici Anne Hathaway e Amy Schumer. L’uscita del film nelle sale è prevista per il 21 luglio 2023, lo stesso giorno di un altrettanto – e forse più – atteso film: Oppenheimer di Christopher Nolan.