C’è stato un attentato in un tempio sikh di Kabul, in Afghanistan: sono state uccise due persone

Sabato mattina c’è stato un attentato in un tempio sikh di Kabul, capitale dell’Afghanistan. Le autorità locali hanno riferito che due persone che si trovavano nel tempio sono state uccise, e che ci sono diversi feriti. La dinamica dell’attentato non è ancora del tutto chiara: sembra che ci siano state almeno tre esplosioni, di cui una provocata da un’autobomba, e che uno o più attentatori siano entrati nel tempio sparando contro le persone che stavano pregando al suo interno. Per ora non ci sono state rivendicazioni.

BREAKING — A Hindu temple in Kabul is under attack. pic.twitter.com/zzN0UgwhX8 — Habib Khan (@HabibKhanT) June 18, 2022