A distanza di due giorni ci sono ancora molti ritardi e cancellazioni per il deragliamento del Frecciarossa a Roma

A distanza di due giorni ci sono ancora molti ritardi e cancellazioni per il deragliamento del treno Frecciarossa avvenuto venerdì pomeriggio poco lontano dalla stazione di Roma Prenestina. Lo ha fatto sapere domenica mattina Trenitalia con un comunicato stampa.

Il traffico sulla linea alta velocità fra Roma e Napoli è ancora sospeso, così come quello ordinario sulla tratta Roma-Pescara. Di conseguenza nei prossimi giorni ci si aspettano ritardi e cancellazioni in tutte le principali tratte del Centro Italia, così come modifiche al percorso: a Roma diversi treni ad alta velocità, per esempio, non si fermeranno alla stazione Termini ma alla stazione Tiburtina. Qui si trovano tutte le informazioni diffuse da Trenitalia su ritardi, cancellazioni e modifiche al percorso per via del deragliamento.