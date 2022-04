Otto storie di relazioni disfunzionali, d’amore e di sesso

Le conseguenze psicologiche della pandemia sono ancora in larga parte da comprendere e stimare. È però ormai abbastanza documentato che la crisi sanitaria abbia aumentato le richieste di aiuto per disagi e disturbi psichici. Secondo uno studio, durante la pandemia a livello globale i casi di depressione e di ansia nel 2020 sono aumentati rispettivamente circa del 28 e del 26 per cento rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda l’Italia, una ricerca condotta a ottobre 2021 su un campione di circa 5.600 professionisti ha sostenuto come la pandemia abbia influito sulla salute mentale delle persone. In particolare, in base al campione sondato, la richiesta di consulenza psicologica sarebbe cresciuta soprattutto tra i giovani tra i 18 e i 24 anni, tra le donne e tra le persone categorizzate come appartenenti al ceto medio.

Anche Santagostino, una rete di poliambulatori privati con numerose sedi in Lombardia, una a Bologna e una a Roma, ha confermato il crescente bisogno di aiuto e di ascolto, che si è concretizzato nel 2021 in un 60 per cento in più di prestazioni di questo tipo erogate rispetto all’anno precedente. Inoltre, per andare incontro alle esigenze di chi aveva bisogno di un supporto psicologico, ma nei lunghi periodi di lockdown non poteva presentarsi fisicamente dal proprio terapeuta, Santagostino ha sperimentato e ormai definitivamente reso operativa negli ultimi due anni la psicoterapia a distanza.

A febbraio di quest’anno Santagostino ha cercato anche di affrontare alcuni dei disagi più diffusi della nostra società legati alla sfera dell’amore e del sesso attraverso un podcast dal titolo Via Morando 9, l’indirizzo di un immaginario condominio a ringhiera di una grande città italiana nel quale sono ambientate le storie di persone comuni alle prese con rapporti complicati. Creato dallo Studio Raheem, il podcast è stato scritto da Gabriele Scotti prendendo spunto da casi clinici reali e interpretato dall’attore Giuseppe Cederna.

Attraverso il podcast, l’equipe di psicoterapia di Santagostino ha voluto analizzare diverse problematiche, dal tradimento al revenge porn, dalla dipendenza affettiva alla difficoltà di fare coming out. L’idea è fare emergere come le relazioni affettive possano influenzare il nostro equilibrio psichico e il nostro benessere. Per fare questo, Santagostino ha scelto di creare un podcast narrativo per evitare l’esposizione didascalica e coinvolgere di più l’ascoltatore. Un modo anche per sensibilizzare sull’opportunità di una consulenza psicologica: alla fine di ogni puntata, Cederna invita a rivolgersi ai servizi di Santagostino per far chiarezza sulle proprie relazioni, sul rapporto con sé stessi e sul perché delle crisi personali.

Via Morando 9 è composto da 8 episodi, il primo pubblicato il 14 febbraio, il giorno di San Valentino. È la storia di Adriano, architetto, sposato con Daniela da 20 anni, padre di due figli e con una mamma malata di Alzheimer. Da tempo non prova più attrazione sessuale per sua moglie, e questo lo fa soffrire molto. La seconda puntata è invece dedicata a sua moglie, Daniela, affermata traduttrice dal russo: ha un rapporto affettivo solido con Adriano, ma sente la sua lontananza fisica, e lo tradisce. La terza puntata parla di Paolo, il trentacinquenne corniciaio con cui Daniela tradisce Adriano. Paolo oltre a Daniela frequenta altre donne, ma non riesce a legarsi in modo stabile a un’altra persona, e anzi cerca sempre donne per qualche motivo non disponibili.

Protagonista del quarto episodio è Giulio, il figlio ventenne di Adriano e Daniela. Giulio è innamorato della coetanea Beatrice, che invece lo considera soltanto come un amico. Beatrice non vuole Giulio come compagno, ma allo stesso tempo lo vuole tenere in un rapporto esclusivo, scoraggiandolo quando si prospettano per lui possibili relazioni. La quinta puntata racconta la storia di Ester, la quarantacinquenne portinaia venezuelana del condominio di Via Morando 9. Ester scoprirà che alcuni suoi video intimi che aveva inviato all’ormai ex fidanzato sono finiti online senza il suo consenso e dovrà affrontare questa situazione superando la vergogna per qualcosa di cui non si sente di avere colpa.

La sesta puntata parla di Alessandro, un ragazzo che proviene da una famiglia tradizionale, molto cattolica e dalla mentalità chiusa. Alessandro è omosessuale, ma proprio per le sue origini non si è mai sentito libero con i propri parenti. Sonia, la protagonista del settimo episodio, è una giovane stylist, indipendente e abituata a viaggiare per il mondo. Sta vivendo le proprie relazioni in una coppia aperta e libera, senza vincoli ufficiali e con trasparenza. Ma comincia a chiedersi se è veramente ciò che vuole. Nell’ultimo episodio, l’ottavo, si parla di Camilla, una donna che sta vivendo una relazione con un uomo che non la ama, ma anzi la picchia e la minaccia. Camilla si interroga sulla possibile via d’uscita da questo rapporto doloroso e pericoloso.

