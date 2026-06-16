Roberto Vecchioni sarà processato con l’accusa di aver diffamato Geronimo La Russa, figlio del presidente del Senato
Il noto cantautore milanese Roberto Vecchioni sarà processato con l’accusa di aver diffamato Geronimo La Russa, avvocato e figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa. I fatti contestati risalgono a una festa organizzata dalla figlia di Vecchioni nella casa di famiglia nel 1997, quasi trent’anni fa. Nel 2023, durante un festival a Firenze, Vecchioni raccontò che le persone presenti alla festa avevano rotto alcuni oggetti e rubato «di tutto», da portasigari a magliette. Aggiunse che alla festa c’era anche Geronimo La Russa, citandolo senza dirne il cognome. Spiegò di aver denunciato subito i danni, ma di non aver saputo più nulla.
Dopo l’evento a Firenze, le sue ricostruzioni furono molto commentate: La Russa querelò il cantante, sostenendo che avesse detto falsità sul suo conto, e che già nel 1997 avesse lasciato intendere che tra i responsabili dei danni ci fosse anche lui. La procura di Firenze aprì così un’inchiesta.
Oltre che per canzoni come “Luci a San Siro” o “Mi manchi”, e per altre cantate da Iva Zanicchi o Anna Axa, Vecchioni è noto anche come romanziere e per essere stato professore di greco e latino.
– Leggi anche: Un’altra canzone di Roberto Vecchioni