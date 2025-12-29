I 25 articoli più letti sul Post nel 2025

I liveblog sulla situazione Gaza e sugli attacchi israeliani in Iran, quelli sul conclave e quelli sulle elezioni regionali sono stati tra gli articoli più letti del 2025 sul Post, ma non li abbiamo inclusi nella abituale lista di fine anno perché per loro natura hanno una vita più lunga di quella di un articolo. In questa classifica ci sono comunque articoli sul papa, quello vecchio e quello nuovo, ma anche sull’Ozempic, sull’Ucraina, sui dazi e su alcune delle principali storie di cronaca e di politica dell’anno. Insieme ad altri molto meno rilevanti per l’attualità, ma che per una ragione o per l’altra hanno interessato moltissimo lettrici e lettori: i saluti in montagna, per esempio.

1. Cosa vuol dire che il papa è un agostiniano

È un ordine religioso dalle radici monastiche, ora molto impegnato in attività missionarie e caritatevoli

2. Il grande esperimento dell’Ozempic

Negli Stati Uniti milioni di persone sono dimagrite grazie a nuovi efficacissimi farmaci, con grossi cambiamenti che stiamo ancora scoprendo

3. Perché Carrefour se ne va dall’Italia

Non ha saputo reggere la concorrenza delle altre catene e ha puntato su un modello sbagliato: i negozi in franchising

4. Come si riconosce una borsa falsa

Cosa fare se qualcuno vi ha regalato una Birkin di Hermès e vi stanno venendo dei dubbi

5. Il grande abbaglio sugli utensili di plastica nera da cucina

Da mesi uno studio con diversi errori sulla sicurezza di spatole, mestoli e altri strumenti genera preoccupazioni e incomprensioni

6. La Lombardia sta facendo arrivare oltre duecento infermieri dall’Uzbekistan

Per colmare le stesse carenze che hanno mandato in tilt un reparto del San Raffaele, a Milano

7. C’è un caso attorno a una delle foto più famose di sempre

L’immagine che meglio mostrò gli orrori della guerra in Vietnam è attribuita a un fotografo di Associated Press, ma un nuovo documentario sostiene sia stata scattata da un freelance

8. La prima conseguenza dei dazi è la più inaspettata

E cioè che crescono gli acquisti di merce straniera e le esportazioni: si chiama “front loading” ma dura poco, e ha una facile spiegazione

9. Perché in montagna ci si saluta sempre

È un’abitudine diffusa in molti paesi e oltre alle ragioni più ovvie ha anche un’utilità pratica

10. Chi è Silvia Salis, la nuova sindaca di Genova

Ha 39 anni, è una dirigente sportiva e non molti anni fa ha partecipato a due Olimpiadi

11. Com’è possibile che l’impronta di Andrea Sempio sia venuta fuori solo 18 anni dopo

Oggi esiste solo in alcune fotografie scattate nel 2007 nella casa di Chiara Poggi a Garlasco

12. Un donatore di sperma ha trasmesso un gene che predispone al cancro a più di 20 bambini (storia con un aggiornamento qui)

Per questo una scienziata francese propone che siano imposti limiti più rigidi al numero massimo di donazioni a livello europeo

13. Gli psichiatri hanno chiesto al ministero di rivedere le norme del codice della strada

Per evitare il rischio di sospendere la patente a persone che fanno uso di ansiolitici, antidepressivi e sedativi

14. Quell’esame della prostata è ancora utile?

Prima o poi quasi tutti gli uomini fanno i conti con l’esplorazione rettale, ma la sua affidabilità è discussa da tempo

15. La malattia di papa Francesco non è stata raccontata come al solito

Rispetto al passato i bollettini medici contengono molti più dettagli, con qualche problema per i giornalisti stranieri

16. Quanto durerà la nuova ondata di calore in Italia

Per una settimana ci saranno temperature superiori alle medie, soprattutto nel nord e nel centro

17. I primi dati affidabili sui soldati russi uccisi in Ucraina

Sono stati pubblicati grazie a un disertore: riguardano soltanto due divisioni e confermano che le perdite sono alte

18. La fine dei negozi di Chiara Ferragni

I punti vendita a Roma e Milano avevano già iniziato a chiudere, e ora la società che li gestiva sarà liquidata

19. Due lampi di luce sulla Luna

Li ha osservati un appassionato di astronomia in Giappone, e ci ricordano a cosa serve l’atmosfera

20. Perché in Italia c’è molto più interesse sulla Flotilla

Rispetto ad altri paesi è stata coinvolta parecchio nell’organizzazione, e poi è diventata una questione politica

21. In che senso Beatrice Venezi non è adatta per un teatro come La Fenice

Non c’entrano solo la tecnica e l’esperienza, che pure secondo gli esperti sono carenti, ma anche il rapporto con l’orchestra

22. I camionisti in trattoria ci mangiano sempre meno

I locali in cui si fermano a pranzo sono ritenuti tradizionalmente quelli in cui si mangia bene e si spende poco, ma non è più una cosa che vale per tutti

23. Centinaia di adulti inglesi patiscono ancora le conseguenze di aver imparato un alfabeto alternativo

Negli anni Sessanta fu insegnato in decine di scuole per facilitare l’apprendimento della lettura, ma non funzionò

24. I trucchi degli ospedali per falsare le liste d’attesa

Servono a nascondere ritardi e indisponibilità: il più diffuso è il blocco delle prenotazioni

25. La paura di chiamare le persone con il loro nome

L’“alessinomia” è un disagio psicologico poco studiato e non ben definito, ma mostra quanto sia varia e articolata la funzione sociale dei nomi