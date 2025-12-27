Negli Stati Uniti migliaia di voli sono stati cancellati a causa della neve

Caricamento player

Fra venerdì e sabato negli Stati Uniti migliaia di voli sono stati cancellati o ritardati a causa delle forti nevicate che sono arrivate e sono ancora previste soprattutto nella zona di New York, Boston, Chicago e, in Canada, a Toronto. Secondo il sito FlightAware, negli ultimi due giorni sono stati cancellati oltre 2500 voli che dovevano partire o atterrare negli Stati Uniti, e oltre 13mila voli sono stati ritardati.

Nella mattina di sabato a Central Park, a New York, sono caduti 11 centimetri di neve (non nevicava così tanto da gennaio del 2022) e altre parti dello stato sono arrivate anche a 19 centimetri. Il servizio meteorologico nazionale ha emesso un’allerta per tempeste di neve fino al pomeriggio di sabato (ossia notte inoltrata in Italia), prevedendo fino a 23 centimetri di neve, la quantità che è già caduta in alcune aree dello stato confinante del New Jersey.

La governatrice di New York, Kathy Hochul, ha invitato le persone a evitare i viaggi non necessari. Ogni anno durante le festività natalizie arrivano in città circa 7 milioni di turisti da ogni parte del mondo.