Un po’ di sport da vedere in tv durante le feste di Natale

Quest’anno i giorni delle vacanze natalizie si incastrano particolarmente bene da consentire, a chi può permetterselo, di trascorrere parecchio tempo a riposo: c’è infatti un “weekend lungo” dal 25 al 28 dicembre, e a gennaio solo il 2 e il 5 sono lavorativi. Tra le tante cose, per chi lo vorrà ci sarà quindi modo di vedere un po’ di sport, quantomeno in televisione. Succede qualcosa di interessante praticamente tutti i giorni, con alcuni eventi – come la Coppa d’Africa di calcio e i Mondiali di freccette – che andranno avanti per tutte le vacanze. Qui ci sono un po’ di consigli, giorno per giorno.

Giovedì 25 dicembre

Il giorno di Natale per tradizione in Europa si fermano molti campionati e gare, mentre negli Stati Uniti si giocano diverse partite notevoli di basket e di football americano. L’NBA propone praticamente una maratona di basket, con 5 partite una dopo l’altra dalle 18 (New York Knicks contro Cleveland Cavaliers) fino alle 4:30 (orario di inizio di Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves). Si possono vedere su SKY Sport e su NOW TV (Prime Video trasmetterà alcune partite durante le vacanze, ma nessuna di quelle di Natale). Si giocano inoltre tre partite di NFL, due delle quali saranno trasmesse da Netflix: Dallas Cowboys-Washington Commanders alle 19:30 e Detroit Lions-Minnesota Vikings alle 22:30.

Venerdì 26 dicembre

Sarà uno dei pochi 26 dicembre quasi senza il Boxing Day, una vecchia tradizione inglese che prevede si giochino tutte le partite di campionato quel giorno. Quest’anno invece, anche a causa del weekend subito successivo, si giocherà solo quella (comunque interessante) tra Manchester United e Newcastle alle 21. Ci sarà invece una sorta di Boxing Day della pallavolo italiana, visto che si giocheranno tutte e 6 le partite del campionato maschile e 6 su 7 di quello femminile. Le vacanze sono anche il periodo clou per le gare di ciclocross (il ciclismo su percorsi campestri e talvolta sulla neve) e non a caso quella tra Natale e Capodanno è definita dagli appassionati “la settimana santa”, in cui si corre nelle Fiandre: il 26 ci sarà la prima di una serie quasi quotidiana di gare.

Sabato 27 dicembre

La settima partita della Serie A femminile di volley è anche quella più attesa, e si giocherà il 27 dicembre alle 18 tra Milano e Conegliano, cioè le due squadre protagoniste della principale rivalità degli ultimi anni (una rivalità molto sbilanciata in favore di Conegliano, anche se quest’anno Milano è riuscita a batterla in Supercoppa italiana). Prima, nella mattina di sabato, ci saranno le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, che andranno avanti anche domenica: alle 10 lo slalom gigante femminile a Semmering, in Austria, e alle 11:30 il super G maschile a Livigno. Alle 15:30 si affrontano la Benetton Treviso e le Zebre di Parma nel derby italiano dello United Rugby Championship (si vede su SKY e Now).

Domenica 28 dicembre

La Serie A maschile di calcio non giocherà a Natale ma non andrà in pausa durante le vacanze: in questo weekend si terrà la diciassettesima giornata. Milan e Inter giocheranno di domenica, rispettivamente alle 12:30 contro il Verona e alle 20:45 contro l’Atalanta. Ci sono anche la Serie A maschile e femminile di basket: la partita di maggior rilievo sarà quella delle 16 tra Brescia e Venezia, al momento prima e terza in classifica. Per chi ama il tennis ma anche un po’ lo spettacolo che prescinde dal tennis (e che per questo a molti non piace) alle 17 (ora italiana) si giocherà a Dubai la nuova battaglia dei sessi, una partita tra la tennista numero 1 del ranking mondiale Aryna Sabalenka e il tennista australiano Nick Kyrgios, finalista a Wimbledon nel 2022 e numero 13 al mondo nel 2016, ormai prossimo al ritiro. Si vedrà in chiaro su Supertennis.

Lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 dicembre

Finito il weekend comincia una delle competizioni più peculiari e affascinanti degli sport invernali: il Torneo dei quattro trampolini, che consiste in quattro gare di salto con gli sci. Si tiene tra Germania e Austria, quest’anno finirà il 5 gennaio e sarà trasmesso da Eurosport. Tra il 29 dicembre e il 5 gennaio la Coppa del Mondo di bob fa tappa in Germania, nel paese che da decenni domina questo sport: un’altra occasione per iniziare a seguire uno degli sport protagonisti alle prossime Olimpiadi di Milano Cortina (sempre su Eurosport). Andrà nel frattempo avanti la Coppa d’Africa di calcio, e proprio tra il 29 e il 31 si giocherà la terza e decisiva giornata dei gironi. Il 31 dicembre si conclude invece la Spengler Cup, un torneo internazionale di hockey che si tiene ogni anno tra il 26 e il 31 dicembre: si potrà vedere in streaming sul canale ufficiale YouTube del torneo.

Giovedì 1 e venerdì 2 gennaio

Ed eccoci al 2026. Il primo gennaio alle 21 Sunderland-Manchester City e Brentford-Tottenham chiuderanno l’ultima giornata di andata di Premier League. Il 2 gennaio alle 20:45 l’anticipo Cagliari-Milan apre la diciottesima giornata di Serie A. Intanto i Mondiali di freccette saranno entrati nella fase decisiva: tra il primo e il 2 gennaio si giocheranno quarti di finale e semifinali.

Sabato 3 e domenica 4 gennaio

La sera c’è la finale dei Mondiali di freccette, che vengono trasmessi da DAZN in Italia. Alle 20:45 c’è anche Atalanta-Roma, una partita significativa perché sarà la prima volta in cui l’allenatore Gian Piero Gasperini (oggi alla Roma) tornerà da avversario a Bergamo, dopo aver allenato l’Atalanta per 9, irripetibili anni. Domenica ci sono altre due partite piuttosto importanti di Serie A (Lazio-Napoli alle 12:30 e Inter-Bologna alle 20:45), mentre alle 18:30 in Premier League c’è Manchester City-Chelsea e alle 20:45 in Ligue 1 il primo derby di Parigi in trentacinque anni. Non c’è lo sci alpino ma il 3 e il 4 gennaio sono gli ultimi due giorni del Tour de Ski di sci di fondo (una sorta di importante coppa all’interno della Coppa del mondo), che quest’anno si tiene in Italia tra Dobbiaco e la Val di Fiemme. Si giocano di nuovo il campionato maschile di basket e quelli maschile e femminile di pallavolo.

Martedì 5 e mercoledì 6 gennaio

Sono gli ultimi due giorni delle vacanze e pure quelli in cui a Tortona si assegna la Coppa Italia femminile di basket, perché si giocano semifinali e finale (il 4 gennaio ci sono i quarti). Sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport. Il 6 gennaio comincia un’altra giornata di Serie A, la terza delle vacanze, che si concluderà l’8 (è un turno infrasettimanale): alle 20:45 c’è Sassuolo-Juventus. In Coppa d’Africa, che finirà il 18 gennaio, ci saranno gli ultimi ottavi di finale.