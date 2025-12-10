María Corina Machado sta andando a Oslo

Caricamento player

Mercoledì mattina l’Istituto del Nobel norvegese ha detto che la vincitrice del Premio Nobel per la Pace, María Corina Machado, ha lasciato il Venezuela e sta andando a Oslo, dove dovrebbe ritirare il premio di persona. Non sembra però che farà in tempo a partecipare alla cerimonia, che comincerà alle 13: al suo posto dovrebbe esserci la figlia Ana Corina Sosa. Nelle scorse ore erano circolate diverse notizie secondo cui Machado non sarebbe affatto andata a Oslo, ma le cose sono cambiate e sono ancora piuttosto confuse.

Machado è la leader dell’opposizione al regime di Nicolás Maduro in Venezuela: non si sa dove sia e non si fa vedere in pubblico da quasi un anno. Inizialmente la sua partecipazione all’evento era stata confermata, ma martedì una conferenza stampa a cui avrebbe dovuto partecipare era stata prima ritardata e poi annullata, mettendo in dubbio la sua presenza.

Lo scorso ottobre Machado aveva detto di essere ancora in Venezuela e di esserci sempre rimasta, ma nascosta. Presentarsi a Oslo aumenterebbe la sua visibilità e le darebbe la possibilità di attaccare Maduro in un contesto molto prestigioso. Allo stesso tempo però significherebbe molto probabilmente non poter più rientrare in Venezuela, ed essere di fatto costretta all’esilio, con una conseguente perdita di influenza.

Machado è formalmente leader dell’opposizione venezuelana dal 2023, quando vinse le primarie dell’opposizione con oltre il 90 per cento dei voti, ma è una figura importante della politica del paese da decenni. Ha posizioni di centrodestra, con idee liberiste e conservatrici soprattutto in economia, e una contrarietà profonda al regime autoritario di Maduro. È stata vista in pubblico l’ultima volta il 9 gennaio del 2025 dopo essere stata brevemente arrestata durante una dura fase di repressione del dissenso messa in atto dal regime di Maduro dopo le elezioni presidenziali del 2024.

Secondo tutti i conteggi indipendenti, quelle elezioni erano state vinte dall’ex ambasciatore Edmundo González Urrutia, scelto da Machado (a cui il regime aveva vietato di presentarsi) come candidato della coalizione di opposizione Piattaforma Unitaria Democratica (PUD). Il regime di Maduro aveva però ugualmente dichiarato vittoria, falsificando i dati elettorali e cominciando una violenta repressione, che aveva anche portato González a fuggire in Spagna.

Mesi dopo, il comitato norvegese del Nobel per la Pace aveva detto di aver deciso di premiare Machado per «il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici per il popolo venezuelano e per la sua lotta per ottenere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia». La scelta di Machado era stata vista anche come quella che poteva risultare meno sgradita al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che puntava parecchio a ottenere il riconoscimento.

Trump è in aperto scontro con Maduro e la sua amministrazione sta facendo molte pressioni, anche militari, per rovesciarlo. A partire da settembre gli Stati Uniti hanno bombardato varie barche al largo del Venezuela, sostenendo senza fornire prove che fossero usate dai narcotrafficanti per portare droghe illegali negli Stati Uniti. Hanno anche iniziato a concentrare nel mar dei Caraibi portaerei, navi da guerra, soldati e jet militari, minacciando di attaccare il Venezuela. Il governo statunitense ha inoltre designato Maduro come capo di un’organizzazione terroristica (il presunto gruppo di narcotrafficanti Cártel de los Soles) per poterlo sanzionare più duramente.

A fine novembre Trump ha anche detto di considerare lo spazio aereo sopra il Venezuela «completamente chiuso», e in effetti secondo i dati raccolti dal sito Flightradar24 al momento pochissimi aerei stanno sorvolando il paese. Non è chiaro come Machado abbia fatto a lasciare il paese in mancanza di aerei, e come ci sia riuscita senza che il regime di Maduro la facesse arrestare. Il governo peraltro aveva detto che se fosse uscita dal Venezuela sarebbe stata considerata una fuggitiva.

