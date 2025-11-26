Almeno 36 persone sono morte in un grosso incendio a Hong Kong

Caricamento player

Nel quartiere di Tai Po, nella parte nordorientale di Hong Kong, c’è un vasto incendio che ha causato la morte di almeno 36 persone, tra cui un vigile del fuoco. L’incendio è ancora in corso. Si è sviluppato attorno alle 14:50 (le 7:50 italiane) alla Wang Fuk Court, un grosso complesso residenziale dove si stavano facendo interventi di ristrutturazione: le fiamme si sono estese velocemente da un palazzo agli altri, bruciando i ponteggi in bambù che erano stati montati attorno agli edifici e provocando alte colonne di fumo. Il governatore di Hong Kong John Lee ha detto che ci sono almeno 279 persone disperse.

Il dipartimento locale dei vigili del fuoco ha comunicato che 15 persone sono state ferite, sei delle quali in modo grave (in precedenza aveva detto che i feriti erano 28), mentre la polizia ha detto di aver ricevuto numerose segnalazioni di residenti intrappolati negli edifici. Al momento non è chiaro quanti siano: secondo un ex funzionario pubblico sentito dal South China Morning Post – un quotidiano di Hong Kong in lingua inglese – alle 23 (le 16 italiane) ci sarebbero ancora almeno 7 persone intrappolate. È però verosimile che il numero sia più elevato.

Nelle operazioni per cercare di spegnere l’incendio e gestire l’emergenza sono impegnati più di 750 vigili del fuoco con 128 mezzi, 57 ambulanze e oltre 400 agenti di polizia. I soccorsi sono complicati dal buio, dal fatto che i teli attorno ai ponteggi hanno preso fuoco e sono caduti in parte sulle strade circostanti, dalle alte temperature raggiunte all’interno dei palazzi e dalle esplosioni che si sono verificate in alcuni appartamenti.

Il South China Morning Post ha scritto che i vigili del fuoco hanno difficoltà a far arrivare i getti di acqua nei piani più alti degli edifici. La polizia intanto ha evacuato due complessi residenziali vicini, e il governo locale ha detto di aver aperto punti di accoglienza destinati alle persone coinvolte, dove finora si è rifugiato un migliaio di persone.

La Wang Fuk Court è composta da otto palazzi con un totale di 1.984 appartamenti, in cui vivono circa 4.600 dei 7,5 milioni di abitanti del piccolo territorio a sud della Cina continentale, uno dei più densamente popolati al mondo. Al momento le cause dell’incendio non sono note. Una fonte sentita dal South China Morning Post ha detto che una persona che abita nei paraggi aveva notato parte di un ponteggio incendiata attorno alle 14 ora locale, mentre passava di lì in bicicletta, e aveva quindi avvisato la polizia.

A Hong Kong gli incendi vengono classificati in una scala che va da 1 a 5, e il punteggio aumenta in base alla gravità: l’incendio in corso è stato classificato di categoria 5.

A Hong Kong, come in molti altri paesi asiatici, le impalcature per i lavori edili vengono spesso fatte con canne di bambù avvolte di teli di plastica, e non con tubi di acciaio come in Italia. Il bambù è elastico e resistente al vento, e i ponteggi così realizzati sono molto solidi, nonostante l’apparenza precaria. Per la loro costruzione non vengono usati chiodi né viti ma le canne vengono legate tutte insieme dagli operai grazie a migliaia di striscioline di plastica. I regolamenti cittadini prevedono che i teli che li avvolgono debbano essere resistenti alle fiamme, ma non sempre vengono rispettati, creando un grosso rischio di incendi: in passato c’erano già stati casi simili a quello di mercoledì. Il governo cittadino ha quindi deciso mesi fa di eliminarne gradualmente l’uso.